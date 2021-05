Sylvie Meis deelt na lange tijd weer foto met zoon Damián (14): ‘Exact zijn moeder’

Sylvie verraste haar fans met het kiekje dat ze zondag deelde. Damián verschijnt vrijwel nooit op haar sociale media. Een bewuste keuze, bedoeld om hem te beschermen tegen de paparazzi. ‘Als ik foto’s deel, gooi ik al mijn rechten op straat,’ zei ze over de maatregel in blad Grazia.

Ode aan Damián

Het is een hele tijd geleden dat de diva een recente foto van haar zoon op internet slingerde. Op Moederdag maakte ze een uitzondering. ‘Jouw moeder zijn is het grootste cadeau in mijn leven,’ schrijft ze. ‘Ik houd meer van jou dan woorden kunnen beschrijven.’ Ook bedankt ze haar eigen moeder. ‘Fijne Moederdag aan mijn moeder die ik bedank voor haar onvoorwaardelijke liefde en dat ze mij heeft grootgebracht als een krachtig persoon, ik hou van je mama!’

Belangrijke rol

Damián vervulde een belangrijke rol op de bruiloft van zijn moeder, die vorig jaar september plaatsvond. Aan de arm van haar broer Daniël en diens echtgenoot Marcel Abbringh schreed Sylvie naar het altaar. Zoon Damián nam het de laatste meters over om zijn moeder officieel weg te geven aan Niclas en dat was voor beiden een emotioneel moment. De liefdevolle blikken tussen moeder en zoon zeiden meer dan duizend woorden: hun liefde is onvoorwaardelijk.

Emigratie naar Denemarken

In het verleden werd Sylvie vaak verweten dat Damián bij haar niet op de eerste plaats zou komen. Volgens criticasters was Sylvie vooral bezig met zichzelf én de vele mannen die de revue passeerden. En toen vertrok Damián onlangs ook nog naar Denemarken om bij zijn vader en diens nieuwe liefde Estavana Polman te gaan wonen. Maar dat de band tussen haar en Damián helemaal niet zo broos is als weleens wordt beweerd, bewezen de twee op Sylvie’s Grote Dag.

