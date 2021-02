Tamponbelasting in Verenigd Koninkrijk afgeschaft

Je kunt er niets aan doen als persoon met baarmoeder en toch moet je ervoor betalen: alle producten om je maandelijks bloeden beperkt te houden tot je onderbroek. Tampons, maandverband, menstruatiecup: you name it, gratis is het niet. In Engeland betaalden gebruikers van menstruatieproducten daar (net als hier in Nederland, trouwens) belasting over. Maar dat is verleden tijd: de tamponbelasting is afgeschaft.

Die belasting was overigens tot 2000 belachelijk hoog: namelijk 17.5 procent op menstruatieproducten, omdat – hou je vast – ze werden gezien als luxe producten. Echt een luxe hoor, lekker bloeden een week per maand. Daarna – in 2000 – werd het 5.5 procent. En begin dit jaar is de belasting op menstruatieproducten in Engeland helemaal afgeschaft. Laura Coryton, een activist die ruim zes jaar tegen de belasting gevochten heeft, zei tegen BBC News: ‘Nu de Britten uit de Europese Unie zijn gestapt, wordt de zogeheten seksistische belasting opgeheven.’

Tampons zijn ‘verbandmiddelen voor geneeskundige doeleinden’

Nu denk je misschien: yes, zal verdorie tijd worden, dat heeft toch ieder land? Maar eh, suprise: Engeland is voorloper wat betreft het afschaffen van deze belasting. Als je erover nadenkt is het natuurlijk eigenlijk ook van de zotte: hoezo moeten we daar belasting over betalen? Of eigenlijk, überhaupt voor betalen. Kijk naar bijvoorbeeld Schotland, waar in 2020 menstruatieproducten gratis werden. In Nederland bedraagt de tax op menstruatieproducten 9 procent. Het valt hier onder de noemer: verbandmiddelen voor geneeskundige doeleinden. Ja, lees dat nog maar een keer. Inmiddels is het geloof ik wel duidelijk wat ik daarvan vind.

Menstruatie armoede

Vorig jaar deden Ontwikkelingsorganisatie Plan International en feministisch platform De Bovengrondse onderzoek na menstruatie armoede. Daaruit bleek dat een op de tien vrouwen wel eens geen geld heeft om menstruatieproducten te kopen. Een oplossing daarvoor zou zijn, zo zegt Bregje Hofstede van De Ondergrondse in een interview met Trouw, nul procent btw invoeren. Maar, zo vervolgt ze: ‘Het meest effectief zou zijn om op alle plekken waar vrouwen komen zoals scholen, bibliotheken, opvanghuizen en inloophuizen gratis menstruatieproducten beschikbaar te stellen.’ Dat lijkt mij nou ook eens een prachtig plan voor 2021: de tamponbelasting afschaffen en dan volgend jaar menstruatieproducten gewoon helemaal gratis maken.

Bron: Trouw, BBC, Belastingdienst, Pexels