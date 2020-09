The Family Next Door: deze nieuwe true crime-docu op Netflix móet je zien

Ben jij ontzettende fan van true crime-documentaires? Dan moet je American Murder: The Family Next Door ook rechtstreeks op je watchlist zetten. Dit bloedstollende mysterie wil je namelijk niet missen!

Lees ook:

Deze documentaires vind je leuk als je ‘Tiger King’ leuk vindt

‘Aan de hand van de onbewerkte, eerstehands beelden onderzoekt deze documentaire de verdwijning van Shannan Watts en haar kinderen en de gruwelijkheden die daarop volgden’, zo omschrijft Netflix de documentaire zelf.

The Family Next Door

Het is in ieder geval een van de meest verontrustende Amerikaanse moordzaken van de afgelopen jaren. Zeker wanneer Watts’ echtgenoot Chris uiteindelijk verdachte wordt, komt een wel heel erg groot geheim van het gezin aan het licht. Klinkt als iets waar je voor thuis wil blijven, toch? Vanaf 30 september staat The Family Next Door op Netflix, dus laat maar komen die donkere dagen.

Waargebeurde documentaires

Er zijn nog veel meer interessante waargebeurde verhalen op Netflix die echt een múst see zijn. Van Amanda Knox tot The Keepers, dit rijtje wil je niet missen!

Bron: Superguide | Beeld: Still