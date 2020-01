Kun jij series als Making A Murderer, Evil Genius en The Staircase prima in een middag bingen? Pak dan de afstandsbediening er maar bij en zap naar Netflix. Daar is nu The Mind of Aaron Hernandez te zien. Van de makers van o.a. Making A Murderer en Evil Genius. Is de voor moord veroordeelde bekende sporter schuldig, of niet?

Topsporter Aaron Hernandez

Het draait allemaal om ene Aaron Hernandez. Bij deze naam gaat er waarschijnlijk niet direct een belletje rinkelen, maar in Amerika was de beste man (een knappe vent om te zien) een groot sporter. Het was één van de sterren in het team van de NFL-club New England Patriots. Voor wie geen kaas gegeten heeft van de Amerikaanse sportwereld: de NFL is de grootste, professionele American footballcompetitie van de Verenigde Staten. Een beetje zoals te vergelijken met de Eredivisie bij het Nederlandse voetbal, of de Champions League op Europees niveau.

Schuldig of niet?

In de nieuwe miniserie Killer Inside: The Mind Of Aaron Hernandez wordt uitgezocht hoe deze gevierde sportman kon veranderen in een veroordeelde moordenaar. Zonder teveel prijs te geven: het begint bij de arrestatie van Aaron. Hij zou betrokken zijn bij de mysterieuze moord op Odin Lloyd, een collega-footballspeler die op het moment van overlijden een relatie had met de zus van Aaron’s verloofde. Aan de hand van interviews met vrienden, familie en mensen uit de sportwereld wordt duidelijk hoe het ooit zo ver heeft kunnen komen. De grote vraag is, net als in het geval van Steven Avery in Making A Murderer; is Aaron schuldig, of niet?

