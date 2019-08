The phoney gang strikes again: politie zoekt festivalgangers wegens 75 gestolen telefoons

De politie is op zoek naar de eigenaren van 75 telefoons die zijn gestolen tijdens het dancefestival Defqon.1, eind juni in Biddinghuizen. Op het festival werden zeven Colombianen aangehouden die samen 122 gestolen telefoons op zak hadden. De politie heeft de oproep ook in het Engels verspreid.

Today is a gift

Mysteryland werd vorig jaar ook getroffen door een Colombiaanse bende. Op het festival in Haarlemmermeer werden ruim 250 telefoons gestolen. De politie wist van een groot deel de eigenaar te achterhalen. De bendeleden bezochten ook onder meer Tomorrowland in België, de huldiging van Frankrijk na het WK voetbal en de Duitse bierfeesten. Of er verband is met de diefstallen op Defqon.1 kon de politie niet zeggen.

Defqon.1 is een driedaags festival. Het festival kende dit jaar meer dan 340 acts en werd bezocht door 78.000 unieke bezoekers, van meer dan 110 nationaliteiten. De optredens waren bovendien via een livestream te bekijken. Circa 5,5 miljoen mensen keken online mee.

Dus als je van plan bent binnenkort een festival te bezoeken: be aware. Een gewaarschuwd mens houdt z’n telefoon veilig opgeborgen.

Bron: ANP, beeld: ANP