Zo blijf je toch zichtbaar voor collega’s als je vanuit huis werkt

Thuiswerken heeft heus voordelen, maar kan ook knap eenzaam zijn zo zonder collega’s. Daarnaast wil je ook niet dat uit het oog, uit het hart betekent en je leidinggevende jouw bestaan vergeet. Gelukkig zijn er genoeg creatieve manieren om dat te voorkomen.

Eerst maar het slechte nieuws: uit het oog kan ook daadwerkelijk uit het hart betekenen. Als je leidinggevende je niet wekelijks ziet, ben je al snel niet meer echt top of mind. Het betekent ook dat thuiswerkers nog harder moeten werken, want hoe laat je zien wat je doet als je niet fysiek naast elkaar in een kantoor zit?

Uit je bubbel

Het gaat daarbij lang niet alleen om kansen en promotie maken. Werken aan een goede collegiale band is ook belangrijk voor je welzijn. Voor je het weet zit je thuis in een soort bubbel van waaruit je bang bent een ander te storen. Het is dus heel belangrijk dat je die relaties wat extra aandacht geeft om te voorkomen dat je in een soort isolement verdwijnt.

Word geen vreemde

Daarbij is het wel belangrijk dat het van twee kanten komt. Managers moeten bijvoorbeeld ook alert zijn op introverte types die heel goed zijn in hun werk, maar dat minder hard van de daken schreeuwen. Als jij niet naar kantoor kan en andere collega’s wel, is het extra belangrijk dat je geen vreemde wordt. De volgende gewoontes helpen je daarin een handje.

1. Over-communiceer

Niemand wil de kwebbelkous zijn die eenmaal in de praatstand nooit meer stopt, maar feit is dat mensen vanuit huis minder communiceren dan wanneer je fysiek bij elkaar bent. Steek dus daar wat extra moeite in. Het kan via programma’s als Slack of Microsoft Teams, maar af en toe bellen is ook echt niet gek. Zorg ervoor dat het dan niet alleen maar zakelijke communicatie is: juist die small talk is belangrijk.

2. Check regelmatig in

Een van de beste dingen die je kunt doen is plannen wanneer je elkaar spreekt. Door dat te plannen, hoef je je ook geen zorgen te maken dat je de ander op dat moment stoort. De kans is groter dat jullie zo’n afspraak nakomen dan dat het blijft bij een vrijblijvend ‘snel even bijkletsen’. Probeer zeker eens per week je leidinggevende te spreken en doe dat dan het liefst via videobellen. Hersenen maken niet een groot onderscheid tussen iemand fysiek of via een scherm zien. Houd het aantal mensen in zo’n call op maximaal zes. Hoe meer mensen, hoe lastiger een goed gesprek wordt.

3. Stel vragen

Wil je een collega graag vaker zien, maar weet je niet hoe? Vraag dan of je iemands advies mag lenen en of jullie daarover kunnen videobellen. Dat geeft mensen een nuttig gevoel en bovendien een positieve gedachte over jou: jij vraagt om het advies van diegene, dus je hebt duidelijk goede smaak. Er zijn genoeg oprechte redenen en onderwerpen te verzinnen waarover je iemand persoonlijk zou kunnen spreken zonder dat je het idee geeft iemands tijd te verdoen.

4. Zelfpromotie

Daar zijn we in Nederland niet echt aan gewend, en het kan ook best ongemakkelijk voelen. Toch is het belangrijk dat je successen deelt. Als jij het niet doet, gaat niemand anders voor je applaudisseren. Hoe voorkom je dan dat het lijkt alsof je aan het opscheppen bent? Verpak je succes als een kans. ‘Ik vond het heel leuk om hier aan te werken, en was heel trots toen klant X zei dat ‘ie heel blij was. Ik zou het heel leuk vinden als ik de kans krijg nog een keer zoiets te doen.’ Voilà.

5. Socializen

Aan het einde van een werkweek is nóg een Zoom-call met je collega’s misschien wel het laatste waar je zin in hebt. Toch is het geen gek idee om juist wel een keer de week af te sluiten met een virtuele vrijmibo of een boekenclubje buiten werktijd te organiseren. Zelfs al duurt dat maar 20 minuten. Dat is goed voor de onderlinge band en je eigen werklust.

Bron: Red | Beeld: iStock