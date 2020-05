Toch maar boeken die vakantie: flinke oppepper voor je humeur

Hoewel een vakantie boeken misschien wel het laatste is waar je aan moet denken in deze periode, kun je het toch beter wél doen. Ja, we weten: corona gooit heel wat roet in het eten voor onze plannen. Maar door een tripje in het vooruitzicht te hebben, zou je humeur een flinke boost krijgen.

Deze zomer écht even met je billen op een buitenlands strand, zit er waarschijnlijk niet meer in. Maar wie weet wat in de herfst of volgend jaar wel weer mogelijk is.

Vakantie humeur

Het is namelijk heel bevordelijk voor je humeur én je gezondheid om een tripje te boeken. Dat komt naar voren uit onderzoek van de Britse Cornwall University. Hierbij werden de psychologische effecten van ervaringsgerichte consumptie onder de loep genomen. Dit betekent eigenlijk gewoon dat je betaalt voor een ervaring (ja, kots, we weten het) in plaats van een object. Wat blijkt? Wanneer je bijvoorbeeld een kaartje koopt voor een evenement of een reis boekt in de toekomst, zul je veel meer dankbaarheid en voldaanheid ervaren dan iets materieels waar je meteen plezier van hebt.

Ik ben vandaag zo vrolijk

Het is dus écht zo dat je flink wat voorpret kunt hebben door alleen al een reis te boeken. Sterker nog, de proefpersonen die een vakantie hadden om naar uit te kijken, waren veel gelukkiger en positiever dan de deelnemers die nog niks gepland hadden. Maar dat is niet het enige positieve effect: ook gaven deze kandidaten aan contenter te zijn met hun familie, de economische situatie, hun gezondheid en lichamelijke gesteldheid.

Fantaseren mag

Waarom worden we er nu zo blij van? Nou, als mens zijn we bijzonder toekomstgericht. Lekker fantaseren over hoe je lekker aan de sangria zit, even niks aan je hoofd: allemaal factoren die je ontzettend gelukkig kunnen maken. Maar ja, het is nu niet echt een zekere periode om een uitgebreid tripje te boeken. Onderzoeker Matthew Killingsworth geeft dan ook als advies om voor nu met een globale planning te beginnen. Wil je een stedentrip of liever zon, zee, strand? Kun je genoegen nemen met Nederland of wacht je liever tot je weer verder weg kunt gaan? Toch raadt hij aan pas echt te boeken als de experts groen licht geven. Tot die tijd is tropische plaatjes kijken ook al een leuke afleiding.

