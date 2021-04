De terrassen mogen open, het mooie weer komt eraan, onze winterslaap is bijna voorbij. We mogen onszelf weer aan de buitenwereld showen! Toe aan een ritje door de wasstraat voor je dat aandurft? Laat jezelf dan ‘French Disco’ haar aanmeten.

Hier komt geen glitter of knalroze haar bij kijken, maar wel een flirty coupe waarmee je kunt flaneren over straat. Denk: Beyoncé meets Brigitte Bardot. Prach-tig.

French Disco haar

Wapperende manen, een wapperend jurkje, een zonnebril op je neus en dan neerstrijken op een terrasje. Beetje drinken, beetje eten, beetje mensen kijken en een beetje flirten. Niets klonk ons zo goed in de oren als dat. Tel daar een nieuwe hairdo bij op en het feest is helemaal compleet.

Flirty coupe

Twijfels wat je dan zult doen? Ga dan voor French Disco haar, want dat is precies het beetje flirtiness dat je nodig hebt om je inner Beyoncé naar buiten te halen. Kleine kanttekening, deze trend is voornamelijk geschikt voor ieder die gezegend is met lang en vol haar. (not me, dus.)

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

View this post on Instagram A post shared by Olivier Coulon (@ocoulon)

View this post on Instagram A post shared by KEVIN.MURPHY (@kevin.murphy)

Gepolijste look ‘Het is een look die we hebben gemaakt tijdens de Fashion Week vóór de wereldwijde lockdowns, “vertelt haarstylist Kevin Murphy aan Popsugar. ‘Het wijkt af van de rommelige look van de Francaise die we allemaal kennen – het is een beetje meer gepolijst. Een look met veel krullen en beweging’, aldus Murphy.

View this post on Instagram A post shared by Balayage Blonde Olaplex Dalton (@tracilaster)

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Popsugar | Beeld: Instagram