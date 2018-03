Top 5 best gelezen artikelen – week 10

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Met een vrij onbekende lijst aan acteurs en een Spaanstalige titel, is de kans groot dat je onbewust regelmatig langs deze Netflix-topper bent gescrold. Toch is de serie ‘La Casa de Papel’ volgens velen een aanrader om naar te kijken. ‘Dit is misschien wel de meest verslavende serie die ik ooit heb bekeken’, aldus een fan.

Naast de fancy woonmeubelen, de broodnodige prullaria en uiteraard de Zweedse gehaktballetjes, is er vanaf april nog een extra reden om linea recta naar Ikea te racen. De populaire woonwinkel introduceert dan namelijk een heuse zen-collectie met yogaspullen. En die wil je hebben!

Temptation Island volgen we allemaal op de voet, maar heb je Debation Island al ontdekt? Deze LuckyTV-achtige serie steekt de draak met de koppels en verleiders van het populaire tv-programma. En geloof ons: je lacht de billen uit je broek.

Het was een van de grootste kijkcijferhits in de 90’s en 00’s: de serie Charmed, over drie zussen met magische krachten. Geheel in de trend van serie-reboots, –revivals en –comebacks, keert ook deze hitserie terug in een nieuw jasje. De nieuwe serie draait echter niet om Piper, Prue en Phoebe, maar om drie nieuwe meiden. Dit zijn ze.

Van buurmeisje tot familielid of student die wil bijverdienen: oppassers zijn er in alle soorten en maten. Maar hoe bepaal je hoeveel je je oppas betaalt? En moet je daarbij onderscheid maken in leeftijd en dagdeel? We vroegen het de moeders op onze eigen redactie.

