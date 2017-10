Top 5 best gelezen artikelen – week 41

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Maandag werd bekend dat Airen Mylene in verwachting is van haar eerste kindje met Taeke Taekema. Met een rits echofoto’s maakte de presentatrice het prille geluk wereldkundig.

Met het feestseizoen in het vooruitzicht is er één ding om tegenop te kijken: een kater. Maar gelukkig hoef je niet langer een glaasje prosecco af te slaan, want bij Lidl koop je gewoon een fles katervrije prosecco. Die kun je drinken zónder dat je de volgende dag paracetamol hoeft te slikken tegen de hoofdpijn.

Yay, er is weer nieuw bingemateriaal beschikbaar op Netflix! Deze zeven films en series zijn zeker het kijken waard.

Ben jij ook een echte kaasliefhebber, maar weet je niet bij welk restaurant je daarvoor het beste terecht kan? Wij zetten er drie voor je op een rij.

Beerpong kennen we, maar heel classy is het misschien niet. Het spelletje waarbij je pingpongballetjes in rode bekers moet werpen heeft een upgrade gekregen, speciaal voor gin-liefhebbers.

Beeld iStock