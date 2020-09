In de categorie ‘het leed dat samenwonen’ heet: trimhaartjes in de wasbak. Wat zeg nou eerlijk, niets zo irritant als afgeschoren stoppels terugvinden in je witte wasbak. Ben je die overgebleven haartjes ook zo beu? Stop met ruzie maken met je partner, want wij hebben de oplossing gevonden. Wij introduceren u: de baardslabber.

Mannen met baarden, ze blijven een geval apart. Naast dat een baard gewoon aantrekkelijk en stoer staat, bleek eerder ook al dat bebaarde mannen de beste lovers zijn. Maar ieder voordeel heeft z’n nadeel: baarden moeten geschoren, geknipt en getrimd worden. En dat geknip laat vaak sporen achter.

Maak daarom kennis met de baardslabber. Als een cape die je aankrijgt bij de kapsalon bind je deze reuzeslabber om je nek. Groot verschil: het betreft hier geen complete cape, maar slechts twee uiteinden die je met zuignapjes vastmaakt aan de spiegel. Zo worden alle haartjes opgevangen in de baardslabber. Scheren klaar? Dan neem je de hoekpunten van de spiegel en kun je de haartjes in de prullenbak gooien alsof je een trechter in je handen hebt. Handig!

De baardslabber is al vanaf 5,13 euro verkrijgbaar, gewoon bij Bol.com.

Aantrekkelijk

Dat de populariteit van de baard de afgelopen jaren explosief is gestegen, is niet zo gek. Onderzoekers van de Universiteit van Queensland lieten aan meer dan achtduizend vrouwen foto’s van mannen zien. Een deel van de mannen had een baard, het andere deel had een glad gezicht. De vrouwen mochten oordelen wie zij het meest aantrekkelijk vonden en wie ze het meest geschiktst achtten om een lange relatie mee aan te gaan. De uitslag zal je niet verrassen: volgens de vrouwen zijn mannen met baarden geschikter voor een lange relatie.