Vacature: online redactie stage VIVA, Flair en Story

Wil jij bij drie van de grootste mediamerken stage lopen? Dat kan! Voor de gezamenlijke online redactie van VIVA, Flair en Story zijn we op zoek naar echte all-rounders die zich helemaal thuis voelen in de media.

Houd jij van magazines, ben jij altijd online en keer jij dagelijks social media binnenstebuiten? Dan ben jij onze een match made in heaven. Wij zijn namelijk op zoek naar een enthousiaste, hardwerkende stagiaire.

Zo ziet jouw dag eruit

Tijdens je stage bij VIVA, Flair en Story draai je volledig mee in het online content team. Je hebt je eigen takenpakket waarover je verantwoordelijk bent, maar uiteraard wel goed in wordt begeleid. Eigen initiatief wordt erg gewaardeerd.

Voor deze drie titels help je mee met het uitwerken van de online strategie. Je helpt mee met het verzorgen van de content op de websites en je helpt ook dagelijks bij het beheren van socialmediakanalen. Ook zul je tijdens deze stageperiode meewerken aan het SEO-optimaliseren van de websites en leer je hier alles over. Natuurlijk kijken we ook samen naar de vlakken waarin jij jezelf graag wil ontwikkelen.

Verder

Je ondersteunt de online manager en de redacteuren bij het beheren en optimaliseren van de online kanalen: web, social en mobiel

Je creëert digitale content die aansluit bij de visie van de merken, de doelgroep en fans

Je maakt en stelt nieuwsbrieven en online winacties op

Je denkt mee met creatieve en effectieve online content plannen

Wat wij je kunnen bieden

Een leerzame fulltime stage (40 uur) van minimaal 5 maanden of langer (in overleg)

Je bent vanaf juni 2020 welkom op de gezelligste online redactie van Nederland

welkom op de gezelligste online redactie van Nederland Een passende stagevergoeding (afhankelijk van je opleiding)

Wij zoeken iemand die

Een relevante mbo- of hbo- opleiding of universitaire studie volgt richting journalistiek, media, communicatie, marketing

Een vlotte pen en babbel heeft

Van aanpakken houdt en graag initiatief neemt

Leergierig is, kan omgaan met deadlines en stressbestendig is

Ervaring en interesse heeft in het gebruik van social media zoals Facebook, Instagram en Pinterest en hier meer over wil leren

De Nederlandse taal goed beheerst

Ervaring heeft met Word, Excel, Outlook, Powerpoint en bij voorkeur ook kennis heeft van Photoshop (geen vereiste)

Interesse?

Heb je zin om als stagiair bij ons aan de slag te gaan en ben jij vanaf juni 2020 beschikbaar? Stuur dan een mail met je motivatie en cv naar onze online manager marleen.staal@sanoma.com