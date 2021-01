Dat zo’n beetje alles tegenwoordig vegan te verkrijgen is, dat wisten we. Vegan kaas, vegan worst, vegan condooms. Je kunt het zo gek niet bedenken en het is er. Tegenwoordig is er dus ook ‘vegan leer’. Een trend waar ik me enorm over verbaas, want vegan leer; is dat dan niet gewoon kunststof? Ik ging op online onderzoek.

Denk je met je vegan leren tas een fantastisch, duurzaam alternatief op de kop getikt te hebben? Dan wil je dit wellicht niet lezen. Want vegan leer blijkt eigenlijk een alternatief voor: plastic. Ja, domper. De materialen die gebruikt worden in vegan leer zijn PU en PVC. En dat is dus helemaal níet duurzaam. Daar zijn allerlei redenen voor, van het chemische proces dat eraan vooraf gaat tot aan dat er met het dragen en wassen van syntethische producten microplastics vrijkomen, die in ons drinkwater en in oceanen terecht komen. Nou, lekker dan.

Goed bezig!

Het nare van de term vegan leer is dat aan het woord allerlei milieu en-diervriendelijk en gezonde connotaties hangen. Probleem: dat hoeft dus helemaal niet zo te zijn. Zo blijkt maar als je de etiketten van je vegan producten bekijkt; je koopt dan namelijk in veel gevallen gewoon kunststof. En dan ‘rabarberleer’, kunnen we dat wel met een gerust hart kopen? Laten we vooropstellen: het is milieuvriendelijker dan gewoon leer. Maar er is dan weer niets vegans aan, want het is gemaakt van rundleer.

Tips

Nou, lekker dan. Wat we wel kunnen doen:

Tweedehands leren producten kopen

Het kopen van een tweedehands leren tas of schoenen, is een prima duurzame optie. Naar de buitenwereld straal je dan misschien uit dat je nog steeds leer koopt en promoot, maar met de buitenwereld heb je dan weer net niet zoveel te maken, want iedereen moet z’n eigen keuzes maken.

Dit is inderdaad echt iets! Ananasleer! Het wordt ook wel Piñatex genoemd en is helemaal vegan. Het wordt gemaakt van het bijproduct van de – je gelooft het niet – ananasteelt. Het nadeel: het lijkt meer op stof dan leer en is daardoor – ik zeg het maar gewoon – eigenlijk niet zo mooi. En wil je een echt duurzaam product, dan is het ook wel belangrijk dat je iets mooi vindt. Anders blijft het alsnog in je kast liggen.

Dat ‘vegan leer’ over het algemeen niet echt helemaal lekker is voor het milieu, betekent niet dat er geen echt duurzame alternatieven te vinden zijn. Een van die voorbeelden is dus ananasleer. Doe dus vooral goed je research en lees de etiketten, blijf uit de buurt van alles wat neigt naar plastic en verder: wees vooral gewoon heel blij met je nieuwe (vegan leren) tas.

