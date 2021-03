Verdwijnt de pizza met ananas écht bij Domino’s van de menukaart?

Het houdt de gemoederen hier op de redactie al even bezig: gaat pizzaketen Domino’s nou écht de pizza Hawaï met ananas van de menukaart schrappen? Ze pakken hun stunt in ieder geval behoorlijk serieus aan, met media-uitingen en zelfs een heus filmpje. Of zou het dan tóch een 1-aprilgrap zijn?

Er zijn een paar serieuze foodvragen in het leven, want is het nou friet of patat? En kies je voor saus op of naast je snack? Maar ook: hoort ananas wel of niet thuis op een pizza? Domino’s lijkt klaar met de discussie en bracht vorige week het nieuws naar buiten: vanaf maandag 29 maart verkopen ze geen ananas meer op de pizza. Nu komt de vraag omhoog: gaat het hier om een (fantastisch in elkaar gezette) 1-aprilgrap of zijn ze bij Domino’s echt toe aan een nieuwe stap in menukaartland?

Verdwijnt de pizza met ananas echt of is het een 1-aprilgrap?

Het lijkt natuurlijk sterk dat ze de ananas echt uit de keuken bannen. De pizza Hawaï staat standaard in de top 5 meest verkochte pizza’s van de fastfoodketen; er vliegen er jaarlijks 1 miljoen over de toonbank. Toch is de pizza al vanaf maandag niet te bestellen via de website. Maar, na een rondje research bij onder andere onze collega’s van het AD, vinden we het verlossende antwoord: het blijkt inderdaad te gaan om een grap. Woordvoerder Marianne Kemps geeft aan AD toe: ‘Ik heb een beetje meegespeeld met de marketingafdeling, het is inderdaad een grap. Met al dat zware coronanieuws hadden wij behoefte aan iets vrolijks, maar de ananas gaat wel echt een paar dagen van het menu.’

Dus, beste ananasliefhebbers. Vanaf donderdag 1 april is ‘ie gewoon weer verkrijgbaar bij Domino’s: de pizza Hawaï mét ananas.

Bron: AD | Beeld: Getty Images