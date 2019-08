Victoria’s Secret huurt eerste transgender model in

Time for change! Valentina Sampaio is het eerste transgendermodel dat voor een campagne van lingeriemerk Victoria’s Secret zal poseren. En dat terwijl het bekende Amerikaanse lingeriemerk niet bepaald bekend staat om diversiteit. De Braziliaanse plaatste een foto op Instagram waarop ze backstage te zien is in een badjas. Ze poseert voor het VS-merk PINK (dat zich vooral op jonge meiden richt, red) in New York, schrijft ze in het bijschrift.

Vorig jaar kwam het lingeriemerk nog in opspraak toen marketing ‘officer’ Ed Razek in een interview met Vogue zei dat er nooit transgender of plussize modellen zouden meelopen in hun beroemde modeshows. Vervolgens riep plussize model Robyn Lawley mensen via de petitie ‘We are all angels’ op niet meer naar de modeshows te kijken totdat Victoria’s Secret voor meer diversiteit zorgt. Het toonaangevende lingeriemerk lijkt nu dus naar die kritiek te luisteren. Goed bezig VS!

Topmodel Shanina Shaik, de ex van Bradley Cooper, zei eind vorige maand echter dat er dit jaar helemaal geen Victoria’s Secret-catwalkshow zal worden gehouden. Het merk is, onder meer na de uitlatingen van Razek en tegenvallende verkoopresultaten, bezig met het updaten van zijn imago. Stap 1 is gezet!

Bron: ANP, beeld: ANP, Instagram