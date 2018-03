VIDEO: Dit zijn de leukste hotspots van Haarlem

Wanneer je een dagje wilt gaan shoppen met vriendinnen, zul je in eerste instantie wellicht denken aan grote steden als Amsterdam of Rotterdam. Maar wist je dat je ook met gemak een dag kunt vullen met een bezoekje aan Haarlem? De stad barst niet alleen van de leuke hotspots en unieke boetiekjes, maar is ook nog eens ontzettend sfeervol. Wij zochten de leukste plekjes voor je uit!

Video Sanne Bakker

By Lima

Heerlijk en gezond lunchen, koffie drinken en genieten van het grote aanbod zalige taartjes. Van overnight oats en pancakes tot de meest bijzondere sandwiches, salades en soepen. Om over de heerlijke koffie maar te zwijgen. En ja, alles is nog hartstikke gezond ook! Zijlstraat 65

Olivia & Kate

Sinds de komst van Olivia & Kate is Haarlem een stukje mooier geworden. De geweldige boutique biedt een kleurrijk, speels en trendy aanbod van de leukste kleding en accessoires – en geloof ons; als je eenmaal binnen bent is het ónmogelijk om met lege handen naar buiten te komen. Anegang 48

Sjakies

In dit winkeltje kom je ogen tekort. Het is dé cadeauwinkel van Haarlem, waar je urenlang rond kunt lopen om van verrassing in verrassing te vallen. Van cactussen en bloempotten, tot handgemaakte sieraden en unieke agenda’s; voor een cadeautje voor jezelf of een ander moet je echt even bij Sjakies naar binnen lopen. Koningstraat 34

Trade Studio

Bij deze kledingwinkel kun je terecht voor een verzameling van de mooiste merken. In de boetiek komen kwaliteit en eenvoud samen, wat de winkel tot een geweldige shopervaring maakt. Je shopt er merken als Samsmoe & Samsoe, Ganni, Selected Femme, Won Hundred en BY1OAK. Grote Houtstraat 152

Table24

Voor het diner schuif je bij Table24 aan tafel. Het sfeervolle restaurant is gevestigd op een toplocatie in het bruisend hart van Haarlem. Het menu bevat zoveel lekkers dat kiezen haast niet mogelijk is, maar gelukkig hoeft dat ook niet. Want wat Table24 uniek maakt, is dat je er aan ‘shared dining’ kunt doen. Oftewel: heel veel hapjes die je samen kunt delen! Oude groenmarkt 24

Bar Boef

Met recht wordt deze bar de gezelligste huiskamer van Haarlem genoemd. De sfeer is er zo gezellig en het welkom zo warm, dat je eigenlijk niet meer naar huis wilt gaan. Je kunt er terecht voor een goed glas wijn of een heerlijke huisgemaakte cocktail. Extra leuk: spelletjesliefhebbers kunnen hun hart ophalen bij Bar Boef, want er staat een grote spelletjeskast vól oud-Hollandse spellen waarmee je uren zoet kunt zijn. Kleine houtstraat 58