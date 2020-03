Extra vitaminepillen bijslikken voor je weerstand? De feiten op een rij

Om onze weerstand op peil te houden slikken we pillen, capsules of druppels met vitamines en mineralen. Sommigen hebben een tiental potten in het keukenkastje staan en sommigen kopen het hooguit als ze zich iets minder fit voelen. Maar hoe zinvol is het eigenlijk om vitaminepillen slikken? En als je voor een supplement kiest, waar moet je dan op letten?

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) eten we 8 procent meer fruit dan vroeger. Dat komt neer op één mandarijn per week of twee appels per maand. Ook eten we iets meer groenten, maar het lijkt erop dat veel mensen via hun voeding de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) niet halen.

LEES OOK:

Vitamines slikken om depressie te voorkomen? Zonde van het geld

Tekorten

Het kan geen kwaad om die aanbevolen hoeveelheid een dag niet te halen, zo stelt Astrid Postma-Smeets, expert Voeding & Gezondheid bij het Voedingscentrum tegen Nu.nl. “Het betekent niet dat je slecht bezig bent, maar hoe verder je ervan afzit, hoe meer ruimte er voor verbetering is.” Pas bij de helft van die ADH of minder heb je kans op een vitaminetekort. “Toch heeft het een groot voordeel voor je gezondheid om die aanbevolen hoeveelheden na te streven. Je lichaam heeft elke dag vitamines en mineralen nodig, bijvoorbeeld om je botten stevig te houden en bloedcellen aan te maken.”

Vitaminepillen

Om de vitaminetarget te halen, kiezen sommige mensen ervoor om supplementen bij te slikken. En voor bepaalde groepen mensen wordt dit zelfs aangeraden. “Voor jonge kinderen geldt dat zij extra vitamine D nodig hebben en veganisten kunnen het beste vitamine B12-pillen nemen, omdat zij niet genoeg binnen krijgen via hun plantaardige voedingspatroon.” Het is volgens de expert van het Voedingscentrum echter niet voor iedereen van belang om naar de potjes met supplementen te grijpen. “Er is niet bewezen dat mensen die buiten die risicogroepen vallen maar wel vitaminepillen slikken, er voordeel van hebben en bijvoorbeeld minder snel ziek zijn.”

Goede voeding

Als je niet tot risicogroepen behoort, dan hoor je dus de vitamines en mineralen uit je dagelijkse voeding te halen. Volgens Renger Witkamp, hoogleraar Voeding en Farmacologie aan de Wageningen Universiteit blijven sommige experts terughoudend om die risicogroepen uit te breiden, omdat het een excuus zou kunnen zijn om niet meer volledig te eten. “Het zou mensen kunnen stimuleren om hun gezondheid uit een potje te nemen in plaats van vanuit hun voeding.”

Etiketten lezen

Wie toch het zekere voor het onzekere neemt en vitaminepillen in de kast heeft staan, geldt het advies om voorzichtig te zijn en het etiket goed te lezen. “Let op dat je niet veel meer dan de ADH binnenkrijgt. Welke dat is, staat altijd op het etiket beschreven.” Supplementen verkrijgbaar bij de drogist, apotheek of supermarkt zijn volgens Witkamp over het algemeen veilig, maar supplementen die via internet verkrijgbaar zijn bevatten soms een extreem hoge dosis en staan heel ver van de natuur af.”

Vitamine overschot

Bij het slikken van vitaminepillen moet je ervoor waken dat je niet teveel tot je neemt. De ADH van Vitamine C voor volwassen is 70 milligram per dag, maar sommige pillen bevatten soms wel 1.000 milligram. Omgerekend is dat ongeveer evenveel als 1 kilo gekookte paprika’s of 20 kilo appels. Volgens Postma-Smeets heb je niets aan die gigantische hoeveelheden. “Je krijgt gelukkig niet zomaar een overdosis, maar een teveel kan bij langdurig gebruik schadelijk zijn en voor vervelende symptomen zorgen.” Een overdosis vitamine uit eten krijgen, is volgens beide experts (gelukkig) haast onmogelijk. Postma-Smeets: “Er zijn maar weinig producten waar je echt gevaar mee loopt.”