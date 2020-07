Mis je je festivaldansjes deze zomer? Houd je moves soepel en je lijf fit met Dancehall!

Jamaicaanse moves

Dancehall-muziek is ontstaan in Jamaica. De naam komt van de open lucht danshallen waar Jamaicanen al sinds de jaren veertig samen dansten. Het was dé manier om de nieuwste muziek bij het armere deel van de bevolking te krijgen. Uit de mix van muzieksoorten, zoals reggae en ska, die daar werd gedraaid, ontstond eind jaren zeventig Dancehall, een opzwepende mix waarover de dj’s ‘rapten’. De dansstijl Dancehall die ontstond was een freestyle mix; bewegingen die namen krijgen zoals de ‘sweep’, een beenbeweging waarbij het lijkt alsof je met een doek de vloer schoonmaakt. Dan noemde de dj een dansmove en deed iedereen die tegelijkertijd, dat zijn de oldschool Dancehall-moves. Nu worden nog steeds nieuwe passen bedacht. In de jaren tachtig verspreidde Dancehall zich steeds meer over de wereld. Toen Sean Pauls Get busy in 2003 op één kwam te staan in Amerika, betekende dat de definitieve doorbraak.

Powervrouwen

In eerste instantie was Dancehall vooral een mannenbolwerk en waren de teksten niet altijd even vrouwvriendelijk. Maar omdat de dj’s een manier zochten om het publiek op te zwepen, kwamen er steeds meer vrouwelijke dansers ofwel Dancehall Queens. Zij zagen de danshallen als een manier om hun kracht te tonen en zich te bevrijden uit een dominante mannelijke cultuur. Ze dansten hoe ze zich voelden, sexy of stoer, namen controle over hun lichaam en eisten daarmee respect op. Huidige Dancehall Queens en vrouwen die Dancehall-lessen nemen, geven vaak aan dat ze de dansstijl ‘empowering’ vinden.

Wat doet het met je?

Dancehall is een full-body work-out waarbij je zowel je spieren als je uithoudingsvermogen traint. Je wisselt rustige en energieke bewegingen af en in no time werk je jezelf in het zweet. Een half uur dansen kan gemiddeld al 500 calorieën verbranden. Voel je je altijd blij als je danst? Uit onderzoek blijkt inderdaad dat er tijdens dansen veel meer van het ‘geluksstofje’ endorfine vrijkomt dan bij andere sporten.

Waar doe ik dat?

De populaire dans is bij steeds meer dansscholen te volgen. Bij beatzdancestudio.nl in De Meern en Nieuwegein krijg je les van de Belgische Dancehall Queen Marthe van Geel, die ook assistent choreograaf was bij So you think you can dance. Bij globaldancecentre.nl kun je dancehall-lessen volgen in Amsterdam, Rotterdam en Almere. In Nijmegen kun je terecht bij movingmatters.nl.

Tekst: Jessica van Zanten | Beeld: Unsplash

