Viva-Fit: Run girl run

Hardlopen is een van de goedkoopste en makkelijkste manieren om je conditie op te bouwen. Dus waar wacht je nog op?

Tekst Jessica van Zanten | foto getty images

Wat doet het met je?

Hardlopen is een van de sporten waarmee je de meeste calorieën en het meeste vet verbrandt: zo kan iemand van 65 kilo tijdens een uur rennen wel 550 calorieën verbranden. En het mooie: gedurende de dag blijft dat verbrandingsmotortje gloeien. Ander goed nieuws: uit studie blijkt dat slechts dertig minuten hardlopen per week al een positief effect heeft op je slaapkwaliteit, stemming en concentratie overdag. Het kan je dus echt uit een dip trekken; er wordt dan ook niet voor niets gesproken over een runner’s high. Na een tijdje hardlopen, komt er endorfine vrij en voel je je écht happier. Na je dertigste neemt je botdichtheid af en er wordt weleens gezegd dat hardlopen niet goed is voor je botten. Uit onderzoek blijkt dat deze juist sterker blijven wanneer je buiten rent. Een rondje park na het werk toevoegen aan je work-out, is dus geen gek idee.

Heel Holland rent

Nikkie Plessen, Fajah Lourens, Beau van Erven Dorens, Geraldine Kemper, Kraantje Pappie, Géza Weisz, Toprak Yalçiner, Kees Tol; wie rent er niet, zou je bijna zeggen. Allen deden mee aan een hardloopwedstrijd, vaak om geld op te halen voor een goed doel. Ook Hollywoodsterren als Jennifer Lawrence, Kim Kardashian en Jessica Alba halen geregeld hun hardloopschoenen uit de kast om een rondje te rennen.

Gebouwd om te hardlopen

Rennen doen we al sinds de oertijd, toen we op dieren jaagden voor ons avondmaal. Bij de Grieken en Romeinen werd hardlopen een olympische sport. Hardlopen is een makkelijke sport om op te pakken, omdat je – als je eenmaal die sportschoenen aan hebt – direct vanuit je huis kunt starten met rennen. Als je de smaak te pakken hebt, kun je je inschrijven voor hardloopwedstrijden of marathons, zoals een van de bekendste die deze week plaatsvindt: de Dam tot Dam van Amsterdam naar Zaandam.

Een goede voorbereiding…

Zomaar vanuit je luie stoel ongetraind een uur gaan rennen, is niet aan te raden en waarschijnlijk hou je dat ook niet vol. Om blessures te voorkomen én de lol van hardlopen te gaan inzien, kun je het best beginnen met een opbouwend trainingsschema waarin hardlopen gecombineerd wordt met wandelen. Je loopt bijvoorbeeld dertig seconden tot een paar minuten, waarna je een tot drie minuten wandelt om te herstellen. Dit schema bouw je op en dan zou je na tien weken vijf kilometer aan een stuk kunnen hardlopen. Belangrijk is dat je een tempo aanhoudt waarbij je ook nog kunt blijven praten. Je moet dus niet buiten adem zijn. Op internet vind je loopschema’s of download een app als Runkeeper, Nike+Run Club, Evy of Run Tastic. Vind je het leuker om samen te trainen, dan kun je je ook aanmelden bij een hardloopgroepje in jouw omgeving.

