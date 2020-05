Fit met VIVA: Net als in een film

Kan je coronaproof Thuiswork-out inmiddels wel een nieuwe impuls gebruiken? Probeer dan eens een retro video van Jane Fonda!

Thuis toen

Al ver voordat het verplicht nodig was om je work-out naar binnen te verhuizen, kreeg actrice en activiste Jane Fonda hele volksstammen aan het bewegen in hun eigen huiskamer. In 1981 kwam ze met het Jane Fonda’s workout book. Die bestseller leidde tot haar beroemde work-outtrainingsvideo. Jane zei hier destijds over: ‘Sportscholen zijn vooral op mannen georiënteerd. Ik ben dit gestart zodat vrouwen op hun eigen tijd in de privacy van hun eigen huis een goede work-out kunnen doen.’ En dat was een groot succes, want van de video werden er wereldwijd zeventien miljoen verkocht.

Voor de goede zaak

Nu we allemaal op zoek zijn naar leuke home work-outs op YouTube beleven de retro video’s van Jane een ware revival. Haar peetdochter Hannah wees haar op het succes van haar quarantaine work-out en dat greep de 82-jarige Jane aan om elke vrijdag op Tik Tok een stukje van haar work-out te doen én – immer de activiste – aandacht te vragen voor het klimaat in haar ‘Fire drill Fridays’.Jane: ‘Er zijn zo veel work-outs op tv en online. Wat ik het liefste heb, is dat je met mij een work-out doet voor de planeet.’

Wat doet het met je?

Op YouTube staan verschillende video’s van de Jane Fonda work-out. De Original Workout bestaat uit twee delen: een 30-minuten routine voor beginners en een van 60 minuten voor gevorderden waarin aerobics, dans en yoga worden gecombineerd. Ze zijn behoorlijk pittig en echt een uitdaging! Met een aerobicsles van een uur kun je – afhankelijk van je gewicht – gemiddeld 500 calorieën verbranden en train je je hele lichaam. Tien jaar geleden kwam de toen 72-jarige (!) Jane met nieuwe video’s die iets rustiger zijn en 25 minuten duren. Nog steeds een goede work-out, ook fijn als je kampt met blessures. Met de Walking cardio level 1 bijvoorbeeld loop je in een half uur zo’n anderhalve kilometer in je woonkamer. Jane hupst er, met knieprothese, nog behoorlijk op los en ziet er zo fit uit als een hoentje; dus trek je 80’s aerobics-pakje aan en gáán!

Deze VIVa-Fit komt uit VIVA-2020-19. Dit nummer ligt t/m 12 mei in de winkel of kun je hier online bestellen.