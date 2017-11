De VIVA400 Eregalerij: Stephanie Tuinder

We hebben wat te vieren, want VIVA400 bestaat tien jaar. In deze eregalerij kijken we hoe het gaat met de winnaars uit de afgelopen jaren. Deze keer: Stephanie Tuinder.

Tekst: Kim Buitenhuis | Foto: Appie Derks | Credit: Maastricht UMC

Stefania Tuinder (41) maakte het als plastisch chirurg mogelijk dat vrouwen na een borstreconstructie weer gevoel krijgen in hun borsten. Hiervoor kreeg ze in 2015 de VIVA400-award in de categorie Knappe Koppen.

Welk VIVA400-moment zul je nooit vergeten?

‘Na een dag vol afspraken en operaties moest ik me samen met mijn collega-chirurg flink haasten om op tijd in Amsterdam te zijn vanuit Maastricht. Ik verwachtte totaal niet te gaan winnen, dus toen iemand van VIVA belde met de vraag waar ik bleef, vond ik dat best gek. Eenmaal binnen werd meteen mijn naam omgeroepen. Heel bijzonder. Al zie ik de award niet als prijs voor mij alleen, maar voor het hele team dat minstens zo hard heeft gewerkt.’

Op welk punt zijn jullie nu met het onderzoek?

‘We zijn druk bezig met data-analyses en studies op het gebied van borstreconstructies. Al ons onderzoek is specifiek gericht op het terugkrijgen van het gevoel in de borst door gebruik te maken van eigen lichaamsweefsel. Dit is voor veel plastische chirurgen een totaal onbekend gebied, dat ook vaak wordt onderschat. Daarom doen wij hier op elk denkbaar niveau onderzoek naar, zodat we er álles over te weten komen.’

Wat heeft de VIVA400 jou gebracht?

‘Erkenning voor ons werk, het geeft een extra drive om verder te gaan met het onderzoek. En we kregen natuurlijk veel aandacht van de pers. Laatst is er nog een documentaire op NPO2 uitgezonden over erfelijke borstkanker. Daarin wordt een patiënt gevolgd die bij ons een borstreconstructie heeft ondergaan en vertellen we over de techniek en het bijbehorend onderzoek.’

Wat is de grootste zakelijke les die je de afgelopen jaren hebt geleerd?

‘Mensen die iets hebben bereikt, zijn niet de mensen die nooit hebben gefaald. Succes gaat altijd samen met vallen, opstaan en weer doorgaan. Ik kom vaak op congressen waar vakgenoten op het podium staan die alleen hun successen bespreken. Maar je publiek leert juist van de problemen waar je tegenaan bent gelopen en de manier waarop je die vervolgens hebt opgelost. In mijn onderzoeken krijg ik vaak genoeg met complicaties te maken. Van mijn mentor heb ik geleerd daar eerlijk over te zijn en vooral niet mijn kop in het zand te steken. Bespreek je problemen, dan pas kom je verder.’

Wat is jouw kracht?

‘Mijn doorzettingsvermogen. Dat is in mijn vak heel belangrijk, aangezien er eerst van alles misgaat en je jaren aan onderzoek nodig hebt voordat je tot een goed resultaat komt. Het mooiste compliment dat ik ooit kreeg, was van een collega: dat ik koppig ben en niet snel opgeef. En natuurlijk van mijn patiënten als ze tevreden zijn en me brieven schrijven om me te bedanken. Laatst zei een patiënt dat ze me het liefst wilde knuffelen, zo blij was ze met het resultaat van haar borstreconstructie. Als ik iemand zo zie stralen, heb ik een heel goede dag.’

Wat is de beste tip die je andere ambitieuze VIVA400-vrouwen kunt meegeven?

‘Doe wat je leuk vindt en geef niet op voordat je je dromen en doelen hebt bereikt. Daardoor wordt je uiteindelijk de allerbeste die je kunt zijn.’

