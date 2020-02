VIVA’s Vijf: 5x uitjes die je kunt inplannen

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: uitjes die je kunt inplannen!

Akasha Summit – Amsterdam

Akasha Holistic Wellbeing is meerdere malen bekroond als beste hotel spa van Nederland. Het is een rustgevende oase in het hart van Amsterdam. Ze bieden een breed aanbod aan klassieke en holistische massages, die het allerbeste representeren van de innovatieve Westerse werkwijzen en eeuwenoude Aziatische tradities. Aan het einde van de dag beschik je over een leuke goodiebag en het juiste gereedschap om echt te gaan leven vanuit je hart en zo niet alleen beter voor jezelf te zorgen, maar ook voor de wereld om je heen.

Masami – Hoofddorp

Bij Masami komt het beste van verschillende werelddelen samen. Kruiden en ingrediënten uit alle windstreken van Azie worden gecombineerd met het beste uit Europa. Je kunt een verscheidenheid aan culturen en tradities verwachten, geniet van een verrassende en gastronomische ervaring.

Sjakie’s Chocolade Museum – Middelburg

In dit museum zie je niet alleen hoe chocolade gemaakt wordt en hoe chocolade verpakt wordt, maar mag je vooral proeven welke verschillende soorten chocolade er allemaal zijn! Aan de wanden van het museum hangen metershoge foto’s, waardoor je je op een cacaoplantage waant. In de kelder van het huis maak je kennis met kruiden en specerijen die veel met chocolade worden gecombineerd. Zou je zelf graag aan de slag gaan met chocolade? Boek dan een workshop en maak je eigen chocolade, bonbons of ga voor een culinaire proeverij.

Cocktail workshop – Utrecht

Met deze cocktail workshop leer je de beste recepten en combinaties kennen. Ze starten met een korte introductie over de cocktail geschiedenis, gevolgd door een reis langs de verschillende mixjes. Dan kun je zelf aan het werk. Volg je een klassiek recept of bedenk je liever een nieuwe cocktail? Het kan allebei. Tijdens de workshop maak je drie verschillende cocktails, dus experimenteren kan volop.

Mama Makan – Amsterdam

Het Indische restaurant Mama Makan heeft sinds kort de ‘Mama’s Brunch.’ Naast lunch en diner kan je hier op zondag van 12:00 tot 15:00 genieten van een heerlijke brunch gerechten met een Indische twist. En niet heel onbelangrijk: er zijn bijpassende brunch cocktails aanwezig.