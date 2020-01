VIVA’s Vijf: 5 uitjes om je door januari heen te helpen

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5 uitjes om je door de maand januari heen te helpen.

Mooie Boules

Ga deze maand lekker met je je collega’s, vrienden of date naar een jeu de boules-foodhal. De eerste jeu de boules-foodhallen van Nederland ‘Mooie Boules’ zijn verkozen tot beste hospitality concept van Nederland. Iedere Mooie Boules vestiging werkt samen met lokale horecaondernemers en serveert passende signature dishes en streetfood. De populaire hallen zijn gevuld met vintage meubilair, knusse zithoeken, huiskamers met een zelftap en zelf een eigen bar. De Mooie Boules is zeker een bezoekje waard!

Schaatsten

Geniet van de winter en ga lekker schaatsen met je vrienden en familie. De schaatsbanen in Rotterdam en Amsterdam blijven tot in februari open dus sleep alle je vrienden er deze maand naartoe. Ben jij nou geen wonder op het ijs, niet getreurd! Pak zo’n leuk zeehondje waar je je aan kunt vasthouden.

Escape room

Als je iets spannends wilt doen, is een escape room een goed idee! Je zit lekker warm binnen en je kunt daarna nog lekker een drankje doen. Er zijn heel veel verschillende escape rooms in Nederland, maar breng is een bezoekje aan Bowlingcentrum Dordrecht als je echt de spanning wilt opzoeken.

Museum

Je kunt natuurlijk de kunstzinnige kant op gaan en een bezoekje brengen aan een museum. Laat je inspireren door het werk van de Franse maker Thierry Mugler. Zijn tentoonstelling ‘Thierry Mugler: Couturissime’ in de kunsthal in Rotterdam heeft meer dan 150 outfits tentoongesteld uit de periode 1977 tot 2014, waarvan de meeste voor het eerst tentoongesteld worden.

IFFR

International Film Festival Rotterdam (IFFR) is dit jaar van woensdag 22 januari tot en met zondag 2 februari 2020. Twaalf dagen lang is Rotterdam de spannende filmhoofdstad met de nieuwste speelfilms, documentaires, korte films en nog veel meer. Daarnaast is festivalhart De Doelen een ontmoetingsplek voor een hapje en drankje en zijn er live performances, debatten en Q&A’s met filmmakers en acteurs. Dit is de gouden tip voor film fanatiekelingen.