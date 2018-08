VIVA’s Vijf: 5x lekkere keukens die tot laat open zijn

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf lekkere keukens die tot laat open zijn voor je in de spotlight.

1. Nachtelijke escapades bij Bardak

Een “paar” drankjes loopt uit tot een nachtelijk streetfood-bacchanaal als borrelaars het late-night menu van Bardak ontdekken. Volgestouwde pita’s en kruidige vleesgerechten worden bereid met de typische voorliefde voor verse, lokale producten van de Tel-Avivianen. In zowel de rib-eye, kebabs, garnalenfalafel en zwezerik als de vegetarische of vegan opties zoals paddenstoelen-shawarma, geroosterde bloemkool en geblakerde aubergine. En al deze smaakexplosies zijn in de weekenden tot middernacht (!) te bestellen. Perfect voor de zomerdagen.

2. The Butcher Social Club

Als de rest van Amsterdam enkel over burgers droomt, komen nachtbrakers en vroege vogels samen in The Butcher Social Club. Het concept van de gerenommeerde the entourage group is een verzamelplaats van haute fastfood, verrassende muziek, grensverleggende creativiteit, metropolitische lifestyle en Urban design. In de A’DAM toren krijgt een high-end burgerbar een ongeëvenaarde twist, van 8 uur ’s ochtends tot in het diepste van de nacht en de klok rond op vrijdag én zaterdag. Een high-end lounge komt samen met the Butcher’s beroemde burgerbar en een old-school speelhal met flipperkasten, voetbal-, pool- en pingpongtafels. Voor een diner, tijdens een diner, vóór het uitgaan en als alle andere clubs gesloten zijn. Want the Butcher slaapt nooit.