VIVA’s Vijf: 5x eens iets anders dan een bakje chips

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met Deze week: 5X simpele gezonde snacks.

Gezonde mugcake

Je hebt vast wel eens van een mugcake gehoord. Ze bestaan in vele varianten zoals chocola, vanille, chocolate chip, enzovoort. Maar er bestaan ook een hoop gezonde versies van dit lekkere tussendoortje. Bijvoorbeeld een mugcake met havermout en banaan. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is een banaan, een ei, havermout, kaneel en een snufje zout. De mogelijke combinaties zijn eindeloos.

koolhydraatarme minipizza’s

Ook deze snack daagt je uit lekker creatief te worden. Als basis heb je eigenlijk alleen crackers, tomaat, kaas en (pizza)kruiden nodig. Daarna kun je toevoegen wat je wilt! Ook kun je in plaats van crackers schijfjes courgette gebruiken. Die zijn het lekkerst met mozzarella, tomaat en een beetje italiaanse kruiden. Je kunt de minipizza’s zo uitgebreid maken als je wilt! Denk bijvoorbeeld aan: ui, champignons, vis, paprika, broccoli of wat je ook allemaal in je koelkast nog hebt liggen!

Frisse dip

Ken je dat? Je wilt iets te knabbelen hebben, maar wilt niet weer naar de chips grijpen. Probeer als alternatief wat rauwkost met een lekkere dip erbij. Met wat voor groente je wilt dippen is aan jou. Denk bijvoorbeeld aan worteltjes, komkommer, tomaatjes of reepjes paprika. Voor een gezonde dipsaus is yoghurt een goede basis. Het internet staat vol met recepten voor een simpele snelle yoghurtdip. Meng het bijvoorbeeld met lekkere kruiden, een beetje honing en olijfolie. Knabbelen maar!

Nootjes oppimpen

Ongezouten nootjes zijn dan wel verantwoord, maar helaas wel erg saai. Het is gelukkig niet moeilijk om deze smakeloze nootjes zelf lekkerder te maken. Het enige wat je moet doen is wat kruiden naar keuze (aanraders: peper, zout, paprika- en knoflookpoeder) en een beetje olijfolie toevoegen. Zorg ervoor dat het ongebrande nootjes zijn, zodat je ze daarna zelf lekker in de oven kunt doen. Voila, een lekkere én verantwoordelijke snack!

Zelf popcorn maken

Je zou het misschien niet denken, maar popcorn is helemaal niet zo ongezond. Althans, niet als je het zelf maakt. Het enige wat je hoeft te doen is mais verwarmen totdat het popt. Let op: gebruik wel een geschikte olie! Oliën zijn vaak wel gezond, maar niet meer als je ze te heet verhit. Popcorn heeft een hoog rookpunt, gebruik daarom ook een olie met een hoog rookpunt. Geschikte oliën zijn avocado olie, rijstvlies olie of macademia olie. Als je zoute popcorn maakt, voeg je op het laatst wat zout toe. Wil je zoete popcorn? Dan kun je bijvoorbeeld honing toevoegen. Ook hiervoor geldt: kies voor een smaak dat jij lekker vind! Experimenteer bijvoorbeeld met wat verschillende kruiden.

Beeld: iStock