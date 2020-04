VIVA’s Vijf: heerlijk online boodschappen doen vanaf de bank

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: producten die je lekker vanaf je bank kan bestellen!

MyMuesli

Bij MyMuesli kun je jouw eigen muesli samenstellen met keuze uit ongeveer 80 verschillende ingrediënten. Alles is biologisch, zonder toevoegingen en ze hebben zelfs ook glutenvrije producten. Voor ieder wat wils dus! Ga naar MyMuesli.com en laat je verbazen door de biljarden variatiemogelijkheden!

DeMonth

Tijdens ‘that time of the month’ mag je jezelf best een beetje extra verwennen. En hoe chill is het als de benodigdheden daarvoor maandelijks op je deurmat liggen? Bij Doosy maken ze verwenboxen met daarin producten die iedere ongestelde vrouw wel zou kunnen opvrolijken. Naast fijne verzorgingsproducten en een lief kaartje is de box ook gevuld met comfortfood, een magazine en een extra goodie! geïnteresseerd in zo een heerlijke verwenbox? Check dan de website: Doosy.nl.

Marley Spoon

Bij Marley Spoon stellen ze maaltijdboxen samen met verse ingredienten. Marley Spoon richt zich op gezonde recepten bomvol vitamines. De maaltijdboxen worden bij je thuis bezorgt zodat jij s’avonds snel en eenvoudig een heerlijk gerecht op tafel kan zetten. Lees meer over de creatieve maaltijdboxen op de website: marleyspoon.nl.

Crisp

Crisp is dé plek om online boodschappen te doen als je van verse producten houdt, daar zijn ze namelijk gespecialiseerd in. Ze werken samen met de verschillende kwekers, makers en boeren om de beste producten uit te zoeken voor hun klanten. Bij deze online supermarkt bestel je via hun app ‘Crisp’.

Goodiebox

Goodiebox levert elke maand een verassingspakket vol met beautyproducten. Het is een soort nederlandse versie van de welbekende ‘Glossybox’. Bij Goodiebox garanderen ze hun abbonees maandelijke happiness! Neem een kijkje naar de vorige goodieboxen op de website: Goodiebox.nl.