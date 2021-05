Voor als de festivals écht doorgaan: confetti eyeliner is de nieuwste trend

Confetti eyeliner

Confetti eyeliner werd voor het eerst gespot in het make-uptrendrapport van MAC Cosmetics. Een vrolijke, kleurrijke en ietwat gewaagde look, die door de visagisten van het make-upmerk gecreëerd werden. Het ziet er in eerste instantie meer uit als een look voor een fotoshoot, maar als je ’t aandurft rock je confetti eyeliner ook gewoon op een normale weekdag.

