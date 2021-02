Voorjaarsvakantie Noord en Midden: dit doe je met je kinderen in lockdown

Het is begonnen: de voorjaarsvakantie voor Noord en Midden Nederland. Heerlijk! En het weer werkt ook lekker mee. Na thuisschool is het toch wel fijn dat de kinderen nu een weekje thuis zijn zónder verplichte lessen, Zoom-momentjes en wekkers. Maar: waar moet je heen met je koters in een lockdown? Wij zetten lockdowntips met kinderen op een rijtje.

De creativiteit is bij veel ouders wel zo’n beetje op. Want wat moet je nou weer doen met je kind tijdens de lockdown? Diezelfde wandeling, hetzelfde speeltuintje en – bij regenachtig weer – dezelfde film. Dat heb je nou wel een beetje gehad. Wat dacht je van deze vijf activiteiten?

Kamperen in huis

Met een tentje op de camping is misschien niet helemaal waar je nu op zit te wachten, maar wat dacht je van kamperen in huis? Sleep het matras naar de woonkamer, hang wat lampjes op en trek je pyjama aan. En ga dan meteen voor de volgende tip.

Laat je kind(eren) een film uitkiezen, zorg voor verse popcorn en een lekker drankje en geniet van een rustig filmavondje. Geloof ons: dit is een herinnering die ze voor altijd houden (ik in ieder geval wel van vroeger;-)).

Musea’s deuren zijn gesloten, maar veel hebben een online museum opgezet. En dat is me een partijtje leuk! Laat je kids een museum uitkiezen en geniet van een middagje vermaak (of ga zelf gewoon een boek lezen en laat ze hun gang gaan achter de computer).

Voor de knutselfanaten: pak een oude schoenendoos, maak daar een schatkist van en laat je kind een schatkaart maken. Leuk als ze dit met een eventueel broertje of zusje óf vriendje of vriendinnetje doen, want dan kunnen ze daarna op zoek naar elkaars schat.

But is it art? In principe kun je natuurlijk van alles kunst maken, dus waarom niet van afval? Laat je kiddo’s afval zoeken in huis (oké, ik zou de bananenschillen laten liggen, maar plastic, papiertjes, wc-rollen en verpakkingen kunnen makkelijk) en maak een megagroot kunstwerk. Plak alles aan elkaar of laat het ze op een groot vel papier plakken. Vermaak gegarandeerd!

