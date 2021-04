Vrouw met langste nagels ever knipt ze na 30 (!) jaar

Als je trots bent op je lange nagels, think twice: Ayanna Williams knipte haar nagels voor dertig jaar niet, met als resultaat griezelig lange klauwen van 30,48 centimeter. Nu besloot ze de nagelschaar erin te zetten. ‘Het was tijd om afscheid te nemen.’

Ayanna’s nagels leverden haar wel een plaatsje in het Guinnes Book of Records op. Niet alleen met de lengte, maar ook met de benodigde hoeveelheid nagellak om ze een kleurtje te geven. Dat koste namelijk maar liefst drie of vier potjes lak.

De schaar erin

Na dertig jaar is het tijd om de nagelschaar erin te zetten. ‘Ik heb gemengde gevoelens over het feit dat mijn baby’s nu afgeknipt worden’, vertelt ze aan Guiness Book of Records. ‘Maar ik ben zo klaar voor een nieuw leven. Ik weet dat ik ze ga missen, maar de tijd is rijp.’

Nieuw begin

Waarom ze de schaar erin zet? Nou, het is zoals je kunt voorstellen knap lastig om een normaal leven te leiden met zulke joekels aan je vingers. ‘Met mijn bewegingen moet ik heel, heel voorzichtig zijn. Dus meestal bereid ik me in gedachten al voor op de volgende stap die ik moet doen om ervoor te zorgen dat ik mezelf niet bezeer met mijn nagels – of ze breek’, onthult ze net voor ze verlost werd.

Dat ze na dertig jaar eindelijk weer kan gaan en staan waar ze wil zónder zich druk te hoeven maken over haar nagels, voelt heerlijk. ‘Het is als een nieuw begin!’, aldus Ayanna.

