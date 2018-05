Waarom je beter achteruit in de trein kunt zitten dan vooruit

In de trein bestaat het leven uit een aantal keuzes. Ga je voor de stiltecoupé of gewone coupé, strijk je neer in een vierzits of een tweezits, en kies je voor vooruit rijden of achteruit rijden? Oh, keuzes, keuzes, keuzes. Om je een handje te helpen hebben wij nu een goed argument waarom achteruit rijden in de trein fijner is dan vooruit rijden.

Zeker sinds de komst van de smartphone worden we overspoeld met visuele prikkels. Adverteerders schreeuwen via reclames om onze aandacht, maar ook viral filmpjes, updates van vrienden en overige dingen op het wereldwijde web willen op ons netvlies komen. De informatiestroom is oneindig en ook in de offline wereld, de echte wereld, komen er duizenden prikkels per dag op je af. Gelukkig zijn onze hersenen getraind om ze te filteren, máár, dat wil niet zeggen dat we onze hersenen niet af en toe wat rust mogen geven. Eén van die manieren om wat liever te zijn voor je hersenen, is achteruit rijden in de trein. Wanneer je vooruit rijdt, zie je continue nieuwe dingen op je afkomen. Dat zorgt voor een stroom prikkels in sneltreinvaart (pun intended), terwijl wanneer je achteruit rijdt, je die prikkels niet op je af ziet komen, maar juist aan je voorbij ziet gaan. Dat zorgt voor een meer rustige state of mind. Wat geeft jou voorkeur?

Beeld: iStock

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.