Waarom een ui misschien wel dé redding is voor je planten

Houd je ui maar alvast in de aanslag, want deze bol zou zomaar de redding kunnen zijn voor je planten. Ja, echt! Je bladluis verdwijnt als sneeuw voor de zon wanneer je in de weer gaat met dit etenswaar.

Bladluis is natuurlijk killing voor jouw groene vrienden, maar de redding is nabij. Want had je al opgemerkt dat ze jouw sterk geurende planten wel met rust laten? Dat klopt, ze houden nu niet écht van deze odeur. En dat is waar de ui dan ook perfect van pas komt.

Ui planten

Want een ui is natuurlijk hartstikke lekker, maar kan ook behoorlijk ruiken. Door een stuk hiervan in de potgrond te steken, zal je bladluis al snel verleden tijd zijn. Heb je geen zin om in de stank te zitten? Dan is het ook een idee om wat uien te laten weken in water voor een paar uur en dit mengsel vervolgens op je planten te spuiten. Knoflook, maar ook iets prettigere geuren zoals lavendel en salie klaren dit klusje trouwens ook!

Andere oplossing

Daarnaast kun je ook nog in de weer met groene zeep om van die vervelende bladluis af te komen. Meng een eetlepel hiervan met een liter water, spuit het op de bladeren en voilà: kind kan de was doen. Ook een ijskoud badje voor je planten kan wonderen doen. Vind je deze middelen toch allemaal wat heftig? Dan zijn lieveheersbeestjes, oorwormen en gaasvliegen vanaf nu je beste vriend. Deze insecten eten de beestjes namelijk zo op.

