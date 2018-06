Waarom een rood hoofd tijdens het sporten zo z’n voordelen heeft

Loop de sportschool of het parcour in het plaatselijke park op en je ziet dat je de wereld van sportende mensen in twee teams kan verdelen: het team van mensen die geen druppel zweet lijken te verliezen tijdens het sportuurtje versus het team van mensen wiens hoofd zo rood aanloopt dat het lijkt alsof je kijkt naar een vuurbal. Waar zit het verschil ‘m in?

Het verschil zit ‘m in het aantal bloedvaten onder je wangen. Kleine bloedvaatjes verwijden zich, zodat het zuurstofrijk bloed sneller naar de spieren gepompt kan worden. Lichamelijke inspanning zorgt immers voor een snellere doorstroom van je bloed. Hoe meer bloedvaten je in je gezicht hebt, hoe roder je wordt tijdens het sporten.

En ieder nadeel heeft zo z’n voordeel. Want een rood gezicht betekent eigenlijk niets meer dan een goede doorbloeding. Door een goede doorbloeding krijgt je huid een energieboost, dankzij de vitamines en mineralen die rondgepompt worden. Op den duur zorgt dit voor minder rimpels, yay! Waar andere met collageensmeersels de boel moeten compenseren, zorgt jouw rode bolletje voor een net zo mooi effect. En last but not least, na het sporten maken de rode wangen plaats voor een mooie blos.