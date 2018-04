Waarom je deze thrillersensatie (die nú in de bios draait!) écht moet gaan zien

Thriller, het blijft een lastig genre. Het wordt al gauw te plat, te voorspelbaar, te ongeloofwaardig of tja, toch net niet spannend genoeg. Toch lijkt de film A Quiet Place op ieder vlak de spijker op de kop te slaan. De bijzondere en bloedstollende film ging afgelopen weekend in première in Amerika, waar-ie de ene na de andere positieve recensie binnen sleurt. Goed nieuws: vanaf deze week draait-ie ook op het Hollandse witte doek.

Op het puntje van je stoel

Emily Blunt (The Girl on the Train, Mary Poppins Returns) speelt de hoofdrol in de film die door haar echtgenoot, John Krasinski (The Office), geregisseerd is. Hij is tevens haar tegenspeler in de film, waar je – als we de kritieken mogen geloven – ademloos en op het puntje van je stoel naar zult kijken.

De enige regel: maakt nooit geluid

In A Quiet Place wordt de aarde geteisterd door gruwelijke, blinde wezens die jagen met hun perfecte gehoor. Als ze je horen, begint hun jacht en kun je er vanuit gaan dat je laatste minuten zijn geteld. Een gezin probeert dan ook in volledige stilte te overleven. Zo wordt er gecommuniceerd in gebarentaal, gelopen op zand om gekraak te voorkomen en Monopoly gespeeld met stoffen pionnen. De vraag is natuurlijk: hoe lang hou je dat vol en blijft het goed gaan?

Uniek

Het bijzondere aan de film is dat er bijna geen woord in gesproken wordt. Dialogen zijn vervangen door blikken en gebaren, wat zorgt voor een ongelooflijke spanning. ‘Hoe trap je met je blote voet in een spijker zonder het uit te schreeuwen? En hoe beklemmend is het als uiteindelijk de vliezen breken en moeder moet bevallen?’, aldus Trouw over de film.

Bekijk de trailer van A Quiet Place in onderstaande video. De film draait vanaf nú in de bioscoop.

