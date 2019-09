Wil je de vintage look? 3x terug in de tijdshops

Bij Roxy’79 Vintage in Utrecht neem je een enkele reis terug in de tijd. Je kunt hier terecht voor tweedehandskleding uit de sixties, seventies, de kleurrijke eighties en de funky nineties. Geef je liefde voor vintage de ruimte en scoor de mooiste slow fashion. @roxy79vintage.

2. Kledingjacht

Vanbuiten lijkt het een peperdure winkel met designerkleding. Maar niets is minder waar. Bij Dearhunter Vintage in Rotterdam is alles tweedehands. De kledingrekken zijn geordend op kleur en print en alle items zijn exclusief. dearhunter.fresh.li.

3. Kiloknallers

Vind, weeg en draag. Bij de Kiloshop in Amsterdam wordt geen onderscheid gemaakt tussen kleding met of zonder merk. Het gewicht bepaalt de prijs, dus je betaalt echt voor de stof in plaats van voor het logo.