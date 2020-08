Zomerspelen: Cameron Diaz introduceert de ‘wine glass challenge’

Tussen alle serieuze zwart-wit foto’s en challenges op social media door, introduceert Cameron Diaz iets luchtigers. Iets wat ook nog eens bijzonder goed past bij de zwoele zomeravonden die we tegemoet gaan. De ‘wine glass challenge’.

Voor die challenge heb je twee mensen nodig (liefst uit hetzelfde huishouden want 1,5 meter afstand is hier knap lastig, je begrijpt) en een glas wijn.

Concentratie en buigzaamheid

Vervolgens gaan jullie als een treintje achter elkaar zitten waarbij de voorste persoon een (gevuld) wijnglas tussen haar tanden klemt. Vervolgens buigt de voorste persoon achterover met wijnglas en al zodat de achterste persoon de wijn – als het goed is – zo uit het glas kan drinken. Wij hebben het nog niet geprobeerd, maar we kunnen ons zo voorstellen dat dit makkelijker klinkt dan het is. Het is in ieder geval een opdracht die vraagt om concentratie en buigzaamheid.

Zo ziet dat er dan ongeveer uit:

De challenge is al opgepakt door verschillende influencers en beroemdheden. Hieronder zie je hoe de zusjes Elle en Dakota Fanning de uitdaging aangaan én glansrijk doorstaan.

Gratis tip: ga voor witte wijn, want als het misgaat krijg je die merlot nooit meer uit je witte zomerjurk. Dat de gepensioneerde actrice de challenge voornamelijk bedacht om haar eigen wijnlijn Avaline te promoten staan we dan maar oogluikend toe; dit levert geheid avonden zomervertier op.

