Winterdip? Ook je huisdier kan daar last van hebben

Een winterdip kan de beste overkomen. Het is ook niet niks, dagen die korter worden, minder daglicht en dus minder vitamine-D, en dan ook nog eens veel binnen moeten zitten… Maar wist je dat ook je huisdier last kan krijgen van een winterblues?

Dat klinkt misschien wat gek, maar je hond of kat kan ook te maken hebben met lak aan energie en een sombere stemming. Ook terwijl het beestje je iedere dag zo lief aankijkt.

Mildere vorm van depressie

Een winterdip, of winterbleus, is een serieuze zaak. Terwijl er vaak grappend over gedaan wordt, kampen veel mensen met een sombere stemming tijdens de winterperiode. Een winterdepressie is echter niet te verwarren met een échte depressie, want het wordt omschreven als een mildere vorm. Daarom wordt er liever gebruik gemaakt van de term ‘winterdip’ of ‘winterblues’. In sommige gevallen is de winterdip zo hevig en komen er zulke heftige klachten bij kijken, dat er wel degelijk van een depressie gesproken kan worden.

Sombere huisdieren

Dit fenomeen is bij mensen al langere tijd bekend, maar nu blijkt dat ook dieren er last van kunnen hebben. Dit geldt voor huisdieren met een vergelijkbare hersenchemie als de mens, zoals honden en katten. Uit onderzoek blijkt dat hondenbaasjes merkten dat hun viervoeter in de donkere wintermaanden minder interesse in wandelen toonden, hun vacht een stuk minder goed verzorgden, de beestjes meer sliepen en zelfs agressief gedrag vertoonden.

Gevoel overnemen

Of dit echter echt komt door het verminderde aantal zonuren, is niet duidelijk. Ander onderzoek toont namelijk aan dat huisdieren het neerslachtige gevoel van hun baasje kunnen overnemen, wat hun winterdip verklaart. Vooral honden zijn gevoelig voor menselijke emoties en pikken deze gemakkelijk op. En omdat je wellicht wat minder zin hebt om je hond uit te laten in de winter, kan dit ook zorgen voor een ietwat minder vrolijke viervoeter ’s winters.

Opvrolijken

Nu kun je gelukkig wel wat doen om je huisdieren weer vrolijk te maken. Zelfs als de regen dagen uit de hemel gutst en er geen eind lijkt de komen aan de donkere dagen. Hoe? Plaats de hond- of kattenmand bij het raam, zodat het beestje al het daglicht meepakken. Open de gordijnen altijd, en laat je hond – weer of geen weer – toch drie keer per dag uit. Dat doet niet alleen het beestje goed, maar zal je zelf ook een nieuwe dosis energie geven.

Bron: Dogzine. Beeld: iStock