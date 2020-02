Wraak nemen op Valentijnsdag? Vernoem een kakkerlak naar je ex

Koester je nog steeds wrok over die ene vervelende ex en ben je blij dat je geen Valentijnsdag hoeft te vieren? Dan heeft de San Antonio Zoo in Texas tóch een leuke activiteit voor je bedacht. Voor een luttele 5 dollar (4,50 euro) kan je er een kakkerlak vernoemen naar je ex-liefje, zodat ze deze vervolgens op 14 februari aan een dier kunnen voeren op het zogeheten ‘Cry Me a Cockroach’-event.

Voor degene die er nog een schepje bovenop wil doen en een kakkerlak te klein vindt, heeft de dierentuin nog een ander voorstel: voor 20 dollar (18 euro) voert de dierentuin een naar je ex vernoemde rat aan een reptiel.

Livestream

Mocht je het te ver vinden om helemaal naar Texas af te reizen om je ex verslonden te zien worden: het hele evenement wordt live op Facebook gestreamd. Je krijgt zelfs een certificaat dat je kan delen op sociale media en waarin je de ex kan taggen, zo schrijft CNN. (Oke, dat gaat misschien wel heel ver.)

Romantisch

Gelukkig is er ook ruimte voor de mensen die nog wél in de liefde geloven. Op Valentijnsdag is het ook mogelijk om te dineren voor het aquarium waarin de nijlpaarden Uma en Timothy ronddobberen. Klinkt -uh – romantisch! Voor 110 euro per persoon krijg je een viergangendiner dat wordt afgesloten met het dessert Tirami’zoo’. Dat klinkt berenleuk, of niet?

