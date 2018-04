7 dingen die je sowieso moet doen met vriendinnen in je twintiger jaren

Jullie hebben de tienerjaren inmiddels achter je gelaten, en daarmee ook een aantal dingen afgesloten. Het buiten chillen met vrienden (en je stiekeme crush, maar dat terzijde) en het tot vijf uur ’s ochtends in de disco staan, ruilen jullie tegenwoordig liever in voor een avondje bankhangen met een berg popcorn of urenlang dineren in jullie favoriete restaurant. Maar naast deze twee absolute must-do’s zijn er nog genoeg dingen die je in je twenties met je bff’s moet doen.

1. Organiseer eigen dinner parties

En dan maakt het eigenlijk niet uit of je nou een 6-gangen diner voorgeschoteld krijgt of gewoon lekker sushi of pizza bestelt.

2. Help elkaar door een nare break-up

Je relatie met je grote tienerliefde is nu toch echt op de klippen gelopen. Wat je vervolgens nodig hebt? Een 500 ml. bak Ben & Jerry’s, de meest zielige film op Netflix en uiteraard: je bestie!

3. Maak samen een road trip of ga op vakantie

Tijdens je tienerjaren niet helemaal losgegaan in Salou, Marmaris of Rimini? Dan hebben jullie aardig wat in te halen. Boek dus samen een heerlijk weekje weg naar Ibiza of ga een paar weken roadtrippen door Amerika.

4. Drink dure en fancy cocktails

Je mag inmiddels elke club en bar in, dus ook waar je vroeger geen budget voor had. Ga eens een avond los en trakteer jezelf op een poepie chique cocktail. Kan jou het schelen dat-ie wat aan de prijs is. Je leeft immers maar een keer, toch?

5. Houd nog steeds sleepovers bij elkaar

Ze zijn misschien een tikkie anders dan vroeger op de basis- en middelbare school, maar geloof ons: hoe ouder je wordt, hoe leuker ze zijn!

6. Praat openlijk over je seksleven

De awkwardness is er tegenwoordig wel vanaf en het praten over seks is inmiddels een vaste prik tijdens jullie urenlange praatsessie’s.

7. Ga samenwonen

Nu het nog kan. Voor je het weet heb je je prins op het witte paard – of gespierde vent in die nieuwe audi – gescoord, en heb je een paar koters thuis. Reden genoeg om in je twintiger jaren extra te genieten met je beste vriendin(nen). Huur een appartement in de randstad en doe alles wat je wil!

Bron: Cosmopolitan UK | Beeld: iStock