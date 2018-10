Yes: de eerste beelden van het nieuwe seizoen La Casa de Papel zijn hier

Grijp je Dalí-maskers en machinegeweren, want La Casa de Papel is terug van weggeweest. De productie van seizoen 3 is gestart en Netflix heeft een strakke video vrijgegeven om dat in stijl te vieren. Reünie In de video zien hoe de cast weer bij elkaar komt voor de allereerste tableread. Het is een lekkere mix van bekende koppen. Onder meer Úrsula Corberó (Tokio), Álvaro Morte (The Professor), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Darko Peric (Helsinki), Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Estocolmo), Itziar Ituño (Raquel Murillo), Enrique Arce (Arturo) Kiti Mánver (Mariví), Juan Fernández (Coronel Prieto) & Mario de la Rosa (Suarez) schieten voorbij.

Kakelverse koppen

Maar we zien ook nieuwe gezichten. Hovik Keuchkerian (Bogota), Najwa Nimri (Alicia), Fernando Cayo (Tamayo) en Rodrigo de la Serna (The Engineer) verschijnen voor het eerst in de serie. De details over hun rollen zijn nog onbekend.

Het nieuwe seizoen staat op de planning voor 2019, zo heeft Netflix laten weten.

