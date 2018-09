Yes! Dit is de eerste aflevering van Expeditie Robinson in een notendop

Yay! Gisteravond werd de eerste aflevering van Expeditie Robinson 2018 uitgezonden. Wie is de Soundos van dit seizoen? Wie zal er als eerste een complotje smeden en vooral; wie zal de opmerkelijkste acties uithalen? Vanaf deze week kun je iedere vrijdag de meest opmerkelijke, leukste en grappigste acties van de Robinson-kandidaten hier teruglezen!

Het Eiland van de Onbekenden

Ook dit jaar is er een Eiland van de Onbekenden, dat het moet opnemen tegen Kamp Noord en Kamp Zuid. Op het bootje op weg naar het eiland toe, zien de Onbekenden de bui al hangen. Ook dit jaar beginnen zij in een apart team en zullen ze de strijd aan moeten gaan met Bekende Nederlanders, en doen daarom alvast een aantal typische Onbekenden-uitspraken: ‘We gaan die BN’ers een lesje leren!’ en ‘Wij blijven sowieso samen!’ Die kun je dus alvast afvinken op je Expeditie Bingo-kaart.

Verder viel bij de Onbekenden vooral Gwenda op, die militair is bij de Landmacht. Op twitter heet ze overigens vanaf nu De Majoor, mede door haar opmerking over Donny waarmee ze nu al furore heeft gemaakt. ‘Wat kan Donny eigenlijk?’ riep ze nadat hij de proef had gewonnen. Wat we hier van leren? Militairen kijken overduidelijk geen Temptation Island, want daar hebben we gezien wat Donny kan: heel leuk zijn.

“Oh Donny, dat is die knapperd.”

Gwenda: “Nou, ik heb hem van dichtbij gezien hoor…” GWENDA IS BLIND. #ExpeditieRobinson — Ilse (@ilsedhertog) 6 september 2018

“Fucking Donny Roelvink, wat kan die gast eigenlijk?” mevrouw de majoor spreekt even de gedachte van heel Nederland uit #ExpeditieRobinson — Martijn B. (@martijn_1995) 6 september 2018

Gwenda, doe normaal man. “Fucking Donny Roelvink.” Ga ff lekker op een Legoblokje staan met je ego.#ExpeditieRobinson — Nathalie (@uitjenaatje) 6 september 2018

Laurie spreekt in derde persoon. Laurie is nu al vervelend.#ExpeditieRobinson #Laurie — Luc van Hoogdalem (@LucvanHoogdalem) 6 september 2018

Kamp Zuid

Dan gaan we door naar Kamp Zuid. Corry Konings, die toch veruit de oudste is, kwam en zag met een knoop in haar maag. Maar, ze overwon met een knoop in haar touw, waarmee ze al snel indruk maakte bij het jonge grut. Die Corry gaat nog een hele belangrijke worden, geloof mij nu maar. Verder zagen we Aïsha doen wat Veronica van Hoogdalem ook destijds deed: met een verse manicure en nieuwe extensions al direct vrezen voor je eigen positie en daarom maar het eerste complotje willen smeden. You go girl!

Ook opvallend bij Kamp Zuid: Jody Bernal -die ‘alles over heeft voor het team’- heeft direct al tegenstanders. Excuse me?! Wat is er tussen Que si, que no en nu gebeurd dat een mensch als Jody zo snel wordt afgestraft? Hier zijn we het niet mee eens (Aïsha, ik kijk naar jou)

Darwin slaat toe bij #ExpeditieRobinson ….met 10 cm nagels en vers gestyled haar naar een onbewoond eiland. 2 kg rijst verneuken en dan een pan gewoon op het vuur pleuren. Ik hou hiervan. — Flip (@FlipMulder88) 6 september 2018

Wat is er met je aan de hand als je niet ‘gang-gang’ bent? #ExpeditieRobinson — Dennis Gerritsen (@Dennboss) 6 september 2018

Geen idee wie deze mevrouw is, maar ze heeft een boom met takken op haar hoofd en praat over ‘loesoe’ en ‘Corry King’. 🤔 #expeditierobinson #straattaal pic.twitter.com/yjeLJFbE2m — Jeroen Olthof (@Jeroenolthofnl) 6 september 2018

Prima nagels voor op een onbewoond eiland. Nu maar hopen dat haar teamgenoten ze niet verwarren met bijna rijpe banaantjes #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/KlpuOceAyu — Joepel (@__Joepel) 6 september 2018

Donny: “Echt lief van ze. Ze kwamen me allemaal uitzwaaien.” Ja, wat verwacht je anders als je zegt: “Hey jongens, allemaal even hier komen. Ik ga.” #ExpeditieRobinson — Ilse (@ilsedhertog) 6 september 2018

Kamp Noord

Oh Kamp Noord, misschien hebben jullie wel twee van de meest gezellige spelers: Loiza en Johnny! Humor, zelfspot en de nodige bescheidenheid, wij hopen dat het jullie verder gaat brengen. Maar ook Stijn is met al haar enthousiasme een fijne aanwinst. En Tony, oh Tony, bloedfanatiek ben je…

Stijn je moeder wil haar bikini terug. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/4SqzqpYfBu — Tjibbe (@Tjibbe15) 6 september 2018

Volgens een legende is Tony nog steeds aan het graven #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/LsmaujcsCk — Dennis Gerritsen (@Dennboss) 6 september 2018

Hoop dat Stijn Fransen de finale haalt. Bikini technisch. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/KLAWRVkBqk — Nick (@nickhoekman) 6 september 2018

“Tony Junior, ohh dat is die DJ daar heb ik een keer een tindermatch mee gehad” ik zeg niks. Ik zeg niks. #expeditierobinson — Nory🇳🇱🌿 (@ASecndEvolution) 6 september 2018

Iemand van het onbekende eiland, heeft dus een Tindermatch gehad met Tony Junior. Laat ze alsjeblieft allebei de samensmelting halen. #ExpeditieRobinson — Nick (@nickhoekman) 6 september 2018

Wat waren voor jou de meest opmerkelijke momenten?

