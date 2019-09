Yes! Zó houd je het vakantiegevoel nog even vast

Je hebt net terug van een aantal weken Azië met het gezin, een Europese roadtrip met je vriendinnen of een mini-vakantie met je moeder en hebt het gevoel dat je álles aankunt. Je bent uitgerust, voelt je fit en energiek en weet zeker dat je die ‘vakantie vibes’ deze keer zult vasthouden. Think again, acht wasjes, twee werkdagen (en koters die je spaghetti niet te pruimen vinden) later is er nog maar vrij weinig van dat vakantiegevoel over. Herkenbaar?

Hoe je ervoor zorgt dat je de volgende keer niet zo snel weer terug bent bij af? VIVA geeft tips!

Bestel iets te eten

Doe jezelf een plezier en bestel de eerste twee dagen ergens wat te eten om het vakantiegevoel vast te houden. Tenzij je heel erg van koken houdt natuurlijk. Een afhaalmaaltijd, kan tegenwoordig ook gezond, scheelt je tijd en moeite, want niet naar de supermarkt, niet koken, niet afruimen.

Zet je vakantiemuziek weer aan

Hard en op repeat! Muziek en herinneringen zijn onlosmakelijk met elkaar gebonden en het allerleukst: het brein is zo geprogrammeerd dat de meeste herinneringen die door muziek weer opkomen, positief zijn. Geen vakantie playlist? Dan is er vast alsnog wel een nummer dat je aan die fijnesummer, summer daysdoet denken. Bijvoorbeeld die vrolijke (Spaanse of Franse) song die je steeds op de radio voorbij hoorde komen terwijl je off road ging. Best memories!

Chill en relax

Makkelijker gezegd dan gedaan, maar probeer dat ontspannen vakantiegevoel thuis toch vast te houden. Staar niet de hele tijd naar je telefoonscherm, duik niet meteen achter je televisie als je klaar bent met werken, maar pak een boek (of tijdschrift) of ga wandelen in de natuur. Plus: plan niet meteen je hele agenda vol, alles op z’n tijd.

Houd je vakantieherinneringen levend

Je weet wat ze vaak zeggen ‘gelukkig hebben we de foto’s en de filmpjes nog’. En met dit herfstachtige werk verlangen we nóg meer naar die Portugese zon. Trek een warme trui aan, pak een kop thee, en droom lekker weg bij al die mooie beelden die je hebt geschoten. En nee, niet vanaf je telefoonscherm maar in een album. Knutselen dus!

Neem het land mee

Heb je bepaalde dingen geleerd in het land waar je op vakantie was? Neem ze dan mee terug naar huis. De taal, bepaalde uitspraken, gewoontes, of het eten. Vond je het in Italië bijvoorbeeld zo leuk dat families daar op zondag allemaal samen lunchen? Stel dat ook voor bij je eigen familie. Pasta op tafel en met je hoofd zit je gewoon nog in Toscane. Easy as that.

Boek je volgende vakantie

Last but not least, plan het volgende reisavontuur. Voorpret is immers álles. Het in het verschiet hebben van een nieuwe vakantie ís heel fijn. En wie weet is die vakantie al sneller dan je denkt, voor je het weet is het herfstvakantie. En anders is er ook nog de kerstvakantie!

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: iStock