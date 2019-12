Yolanthe Cabau zwijgt niet langer over breuk Wesley Sneijder

Yolanthe Cabau bleef haar lippen stijf op elkaar houden als het ging over de breuk tussen haar en Wesley Sneijder. Daar is nu verandering in gekomen.

In een interview met VROUW vertelt de actrice voor het eerst openhartig over de moeilijke periode die ze afgelopen jaar heeft meegemaakt. “2019 was een van de moeilijkste jaren uit mijn leven. Ik denk dat iedereen die een relatiebreuk heeft ervaren, begrijpt hoe verdrietig en eenzaam dat kan zijn”, althans Yolanthe.

Zoontje Xess

Degene die haar door deze moeilijke tijd heen sleepte was zoontje Xess Xava (4). Yolanthe: “Het allerbelangrijkste van alles is mijn lieve Xess Xava die mij elke dag zo veel liefde geeft en heel trots maakt. Ik vind het bijzonder dat ik elk moment mag meemaken van hoe hij groeit en leert.”

Los Angeles

In overleg met Wesley besloot Yolanthe om voor een periode samen met Xess naar Los Angeles te gaan. Ze zegt: “Hij vindt het hier geweldig. Hij voetbalt elke week en gaat naar een internationale school. Ze verbouwen hun eigen groenten en fruit, waar ze lunch van maken. Ook hebben ze een miniboerderij op de binnenplaats. Hij is dol op dieren. Om hem nu te zien genieten als een normaal kind, geeft mij rust.”

Ook Yolanthe heeft haar draai in de Amerikaanse stad gevonden. “Ikzelf volg in L.A. een acteeropleiding voor werkende acteurs waar ik enorm van geniet. En ik vind het fijn dat ik nu tijd heb om te schrijven.”

