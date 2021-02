Ongelooflijk: deze vrouw raakte zwanger terwijl ze al zwanger was

Zwanger worden terwijl je al zwanger bent: dat kan toch helemaal niet? Dat het wél kan, bewijst de Engelse Rebecca Roberts. Zij was zwanger van een zoon, toen ze ook zwanger raakte van een dochter. Het meisje bleek drie weken achter te lopen op haar broertje. Aan The Huffington Post vertelt Rebecca over haar bijzondere zwangerschap.

De situatie van Rebecca wordt superfoetatie genoemd. Hierbij wordt een vrouw tijdens de zwangerschap opnieuw bevrucht in een andere menstruele cyclus. Toen Rebecca zwanger was van haar zoon, raakte ze drie weken later in verwachting van haar dochter. Tijdens de twaalfwekenecho kwamen Rebecca en haar man Rhys hierachter.

Twee keer zwanger

Tijdens deze echo werd aan het stel verteld dat ze een tweeling kregen, maar ook dat de ene baby groter was dan de andere. Voordat de artsen doorhadden dat het hier om superfoetatie ging, vreesden ze voor het leven van de kleinere baby. Ze voerden veel tests uit, waar gelukkig uit bleek dat alles goed zat met de kleine meid.

Zeldzame situatie

Toen de artsen met de diagnose superfoetatie kwamen, maakte dat de aanstaande ouders behoorlijk nerveus. Superfoetatie is ontzettend zeldzaam en loopt ook weleens slecht af. Zo komt het weleens voor dat een van de baby’s te vroeg geboren wordt, iets waar Rebecca en Rhys voor vreesden. Professor Khalil vertelt aan The Huffington Post over het zeldzame fenomeen superfoetatie: “Wanneer je zwanger bent, geven je eistokken geen eicellen meer vrij. Het komt al bijna nooit voor dat een eicel toch vrij komt, laat staan dat die ook nog eens bevrucht raakt”. De situatie van Rebecca en Rhys is dan ook ontzettend bijzonder, maar niet zonder risico’s.

Kerngezonde koters

Gelukkig was er van vroeggeboorte geen sprake. De baby’s kwamen beide kerngezond ter wereld. Zoontje Noah werd drie weken eerder geboren dan dochtertje Rosalie. De kersverse ouders zijn zo trots op hun tweeling dat ze een Instagram-account voor ze hebben aangemaakt genaamd @roberts.supertwins.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Rare Special Twins (@roberts.supertwins)

Bron: Linda | Beeld: Getty Images