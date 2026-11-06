Alice (45) verloor haar dochter door suïcide en zet nu grote vraagtekens bij de psychiatrische zorg: ‘Ze hadden 60 pillen voorgeschreven’

Tijdens haar stage kwam ze op een dag thuis en vertelde dat ze de gedachte had gehad om met de auto ergens tegenaan te rijden.

Mijn hele lijf bevroor. Ik kon haar woorden niet toelaten, de boodschap was te pijnlijk. Volgens mij zei ik dat ik daarvan schrok en dat ze dat echt niet moest doen. Vervolgens schoot ik in de regelstand. De volgende dag zaten we bij de huisarts. Achteraf had ik haar liever meer vragen gesteld over wat ervoor zorgde dat het voor haar zo uitzichtloos voelde. Ik had mijn angst wat langer in de ogen willen kijken, dan had ik meer opengestaan voor haar binnenwereld, maar dat deed ik niet. Niet dat ik het mezelf verwijt; mijn reactie als moeder was waarschijnlijk menselijk. Ik kon er moeilijk over praten en mijn eerste reactie was om ervoor te zorgen dat ze zo snel mogelijk professionele hulp kreeg.

Via de huisarts kwam ze bij een psycholoog terecht. Ze volgde jarenlange therapie en kreeg medicatie. Op een gegeven moment vertelde ze haar broer dat ze die opspaarde. Ik vroeg de huisarts of dat kwaad kon. Hij zei: ‘Dat kan ze wel doen, maar het heeft niet zoveel zin. De dosis die ze nodig zou hebben om eraan te overlijden, ligt zo hoog dat dat niet zou lukken.’

Euthanasieaanvraag

Na verloop van tijd ging het iets beter met Lilian. Ze was geliefd als juf en ging op zichzelf wonen in het centrum van Den Bosch. Maar in februari 2025 kwam ze op een zondagavond bij ons thuis langs en vertelde ze dat ze euthanasie wilde.

Onze dochter wilde euthanasie.

Ik was opnieuw in shock. Hoe konden we onze stralende dochter nou helpen? Dit kon toch niet waar zijn? Opnieuw schoten we in de actiestand. We kregen een spoedverwijzing naar GGZ Reinier van Arkel.

‘Hoe vaak heb je nog suïcidale gedachten?’ vroegen ze daar.

Mijn dochter antwoordde: ‘Dagelijks.’

Ze wilde in de meivakantie naar Korea, vertelde ze. Mijn man en ik hebben een adoptieverleden, onze biologische ouders komen uit Korea. Haar oudste broer woonde daar na zijn masterstudie en haar jongere broer verbleef daar voor een tussenjaar. Ze kreeg een akkoord op de reis, maar dan wilde het behandelteam haar via nieuwe medicatie meer ondersteuning meegeven. Ik vroeg wat de nieuwe medicatie precies deed en kreeg een uitleg over neurotransmitters. Het klonk goed, niet alarmerend. Maar de overstap kon wel riskant zijn, dus moest ze acht dagen ‘gemonitord worden’ bij ons thuis.

In die acht dagen vonden we haar iets vrolijker dan anders. Zelf merkte ze geen verschil.

Op 17 april brachten we haar naar Schiphol. Een week lang heeft ze genoten van de plek waar gedeeltelijk haar roots liggen. Ze ging naar een musical met haar broers, liet haar nagels doen, at haar favoriete dingen en ging naar de kapper. Op 25 april kwam ze terug. Ze werd opgehaald door een vriendin en toen we haar zagen en vroegen hoe ze haar reis had gevonden, zei ze: ‘Spannend, maar heel leuk.’ Ze klonk opgewekt. En al hoeft dat niets te zeggen als iemand depressief of suïcidaal is, ik had geen verontrust gevoel.

Tot ze op 4 mei niet reageerde op onze berichten. Ik belde een aantal keer en kreeg steeds weer de voicemail. Het gevoel dat toen opborrelde in mijn lijf, is niet met woorden te beschrijven. Mijn lijf wist het al.

Mijn man en ik reden ernaartoe. En daar, in haar woning, vonden we haar. De politie vond haar lege strips.’

Forensisch rapport

‘Sinds die dag is ons leven eigenlijk niet te doen. Uit het forensisch rapport bleek dat de nieuwe medicatie dodelijk was. Er bleek te zijn opgehoogd en een psychiater in opleiding had zestig pillen voorgeschreven. Haar supervisor werd niet ingelicht over het hoge suïciderisico. Ook kregen we te horen dat de medicatie die ze nu nam ‘drempelverlagend’ en ‘overmoediger’ maakte en dat ‘schokkende dingen nog schokkender binnen kunnen komen’. Een compleet ander antwoord dan het neurotransmitter-antwoord. Al mijn alarmbellen zouden zijn afgegaan.

Een paar dagen voor haar dood waren er anti-azc-rellen in ons dorp. En 4 mei, Dodenherdenking, vond ze altijd al een zware dag. Ik vermoed dat de combinatie van die rellen en de herdenking haar op dat moment te veel werd.

We hebben gesprekken gehad met het behandelteam. Hoe is het mogelijk dat er zestig pillen van potentieel dodelijke medicatie worden meegegeven aan iemand die hoogsuïcidaal is, zonder veiligheidsplan en zonder haar naasten die nauw betrokken zijn in te lichten?

We kenden haar nog zo kort, zeiden ze, daarom was er nog geen plan. Maar dan ga je toch geen medicatie veranderen, terwijl je iemand nog zo kort kent? De psychiater in opleiding zei tegen ons: ‘Ik heb er slapeloze nachten van, ik zou het de volgende keer anders doen.’ Maar daar hebben we natuurlijk niks aan. We zijn onze dochter kwijt. We krijgen niet eens een ‘sorry’.

Volgens de intern onderzoekende geneesheer-directeur was deze zaak gedurende het interne onderzoek te complex om te labelen als ‘calamiteit’. Professionals kunnen het ons niet uitleggen. Ik heb de voorzitter van de raad van bestuur letterlijk gevraagd: ‘Nemen jullie verantwoordelijkheid voor het overlijden van onze dochter?’ Hij zei: ‘Nee, daar zijn wij niet verantwoordelijk voor.’ Ze weigeren het woord ‘fouten’ te gebruiken. Ze noemen het ‘aandachtspunten’.

Wij willen dat de ggz verantwoordelijkheid neemt voor de gebreken in hun zorg. Het gaat om mijn dochter, ze was nog geen vijfentwintig.

Ik klamp me vast aan dit onderzoek om op te komen voor de rechten van mijn dochter. Ze had recht op goede zorg vanuit de ggz-instelling. Maar onze dochter krijgen we er niet voor terug. Hoe meer ik in deze zaak duik, hoe meer ik op verhalen van lotgenoten stuit. We willen anderen waarschuwen: blijf kritisch op elke stap die binnen de ggz wordt gezet.

Het is nu vier maanden geleden dat we onze dochter verloren en ik ben nog steeds in shock. We hebben inmiddels haar eerste verjaardag zonder haar moeten meemaken. Het doet pijn, zoveel pijn. Je kind verliezen is je toekomst verliezen. We hadden haar moeten zien opgroeien. Verjaardagen, vakanties, mijlpalen; zij had dit moeten meemaken, en wij mochten daar nog even bij zijn. Maar haar dood is onomkeerbaar. De enige troost is dat haar piekeren is gestopt.’