Altijd een stijve nek na het thuiswerken? Lidl verkoopt nu een warmtekussen voor nog geen 20 euro

Lidl is misschien wel mijn favoriete supermarkt. En dan niet per se door de boodschappen die ze verkopen, maar door de hebbedingetjes in de schappen tussen alle etenswaren. De non-fooditems zijn vaak spullen waarvan je niet wist dat je ze nodig had; laatst kwam ik nog thuis met een roze staafmixer. Maar goed, inmiddels lonkt de website mij ook regelmatig.

Warmtekussen nek en schouders

En ik kwam me nu toch op een vondst: een warmtekussen voor je schouders en nek. Het ding ziet er misschien niet zo sexy uit, dus om 'm casual buiten de deur te dragen zou ik niet aanraden, maar het is wel megahandig. Met de gasprijzen die de lucht in zijn gestegen, is dit een perfecte budgetmanier om jezelf warm te houden.

Het beste is misschien nog wel dat je 'm voor meerdere dingen kunt gebruiken, bijvoorbeeld tijdens het thuiswerken. Op koude winterdagen zit ik vaak met een deken om mij heen achter de laptop, maar echt praktisch is dat niet: het zorgt ervoor dat ik nóg meer onderuit ga zitten. Maar dit warmtekussen plant je gewoon op je nek en je hebt er geen omkijken meer naar. Bovendien zorgt de warmte ervoor dat je schouders heerlijk ontspannen. Natuurlijk is het ook ideaal voor tijdens een filmavondje op de bank.

Het kussen heeft zes verschillende temperatuurstanden: van 39 tot 71 graden. Dat stel je gemakkelijk in met een afstandsbediening. Maak je geen zorgen dat-ie snel vies wordt omdat het je misschien sweaty maakt, want je kunt 'm gewoon wassen op 30 graden. Voor je eigen veiligheid schakelt hij na zo'n 90 minuten weer uit. Ideaal dus. Het kussen scoor je op het moment van schrijven zelfs met een kleine korting: nu is het 19,99 euro. Insláán.

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Oók voor de rest van je lichaam

Als je dacht dat het niet beter kon: dat kan het dus wel! Lidl zou Lidl niet zijn als ze ook wat voor de rest van je lichaam zouden hebben. Ze hebben niet alleen nog een exemplaar voor je rug, maar óók voor je voeten. Dit wordt een met warmtekussens bepakte winter. Koud krijgen we het hopelijk niet. De voetenwarmer is op dit moment 15,99 euro.