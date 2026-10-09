Amber Brantsen over Formule 1, kritiek en haar carrière: ‘Ik ben nog lang niet klaar met ontwikkelen’

Dat Amber Brantsen uiteindelijk op televisie terecht zou komen, stond vroeger allesbehalve vast. Ze studeerde Bestuurskunde met het idee de nieuwsjournalistiek in te gaan, maar hoe dat er precies uit moest zien, wist ze nog niet. Ze begon als onbetaalde radionieuwslezer bij de lokale omroep van Leiden, kwam vervolgens bij Radio West terecht en liep aan het einde van haar studie stage bij de NOS.

Daar kon ze aan de slag als radionieuwslezer en redacteur. Na ongeveer vier jaar besloot ze zelf om een screentest te vragen. “Niet wetende of ik het leuk zou vinden, of überhaupt kon”, vertelt ze. “Maar gelukkig: ik werd aangenomen en mocht het NOS Journaal gaan presenteren. Een droom die uitkwam, ik vond het echt een groot voorrecht.”

Van het NOS Journaal naar Formule 1

Acht jaar lang werkte Amber bij de NOS. Ze presenteerde inmiddels ook de NOS Formule 1-podcast en volgde de sport al zo'n tien jaar toen Viaplay haar benaderde voor een nieuwe stap in haar carrière.

Een overstap die groter was dan alleen van werkgever veranderen. “Qua tv-presentatiewerk is sport wel echt heel anders dan nieuws. Geen autocue, analisten aan mijn tafel, verslaggever en commentatoren op locatie, een onvoorspelbare race en vooral: uren en uren live televisie maken. Die dynamiek is ongekend en daagde mij uit mij verder te ontwikkelen als presentator.”

Juist die onvoorspelbaarheid is inmiddels één van de dingen waar ze van geniet: “Het is fantastisch en tegelijkertijd intens. Je moet continu scherp zijn, alles kan in een fractie van een seconde anders zijn. Dat is bijna een gegeven in een snelle sport als de Formule 1. Die uitdaging geeft mij elke keer weer een ontzettende adrenalinekick. Ik geniet er intens van.”

Tegelijkertijd is haar rol juist om tijdens alle hectiek de rust te bewaren. Amber: “Uiteindelijk ben ik voor de kijker ook het rustpunt in alle gekte tijdens zo’n druk raceweekend.”

Niet ieder weekend naast de coureurs

Wie denkt dat Amber daarvoor iedere twee weken met het Formule 1-circus naar een ander land vliegt, heeft het overigens mis. Ze werkt als centrale studiopresentator doorgaans vanuit Hilversum.

“Ik vlieg dus niet elk weekend de wereld over en vang de coureurs niet bezweet naast hun auto op; dat doet mijn collega Chiel van Koldenhoven”, legt ze uit. Soms is Amber wél zelf op locatie. Zo was ze afgelopen juni in Barcelona en reist ze geregeld naar Abu Dhabi voor haar eindejaarsinterview met Max Verstappen. Een uur lang spreekt ze hem dan over het afgelopen seizoen.

“Soms wordt dat ook wat persoonlijker, dat vind ik fijn. De mens achter de racer te leren kennen. Het is altijd een relaxte setting: het seizoen is dan klaar en we kunnen rustig reflecteren.”

Ook haar momenten tijdens de Drivers Parade in Zandvoort behoren tot haar favoriete herinneringen. “Met als hoogtepunt: samen met Max in de arena van het circuit uitstappen en hem temidden van een zee van oranjefans voor vele tientallen miljoenen kijkers live interviewen. Op dat soort momenten moet ik mezelf even knijpen: ‘Gebeurt dit echt?!’”

Toch hoeft ze niet ieder raceweekend op locatie te zijn. Thuis wachten haar vriend Rachid en hun twee jonge kinderen Taylor en Fender. “De wereld over reizen lijkt me te gek: midden in de actie staan, maar het is ook niet realistisch of wenselijk. Ik heb een gezin met twee jonge kinderen, die zou ik zeker niet zo vaak kunnen missen!”

‘Ik wil een positie bekleden omdat ik goed ben in wat ik doe’

Dat Amber als vrouw een prominente positie kreeg binnen een sport die jarenlang vooral door mannen werd gedomineerd, zorgde in het begin wel voor extra spanning. Niet alleen was ze nieuw in de sportjournalistiek, Viaplay was destijds ook een nieuwe naam in Nederland.

“Je moet je eigen rol ontdekken, je collega’s leren kennen en een heel nieuw programma uit de grond stampen”, aldus Amber. “Dat gaat niet in een keer goed, maar ondertussen kijkt iedereen mee. Dat is spannend, maar ook uitdagend. Ik ben ontzettend trots op wat we met het team onder die intense druk hebben neergezet en hoe we de afgelopen jaren zijn gegroeid.”

Toen ze werd aangenomen, werd haar bovendien expliciet verteld dat dat niet was omdat ze een vrouw is. Voor Amber was dat belangrijk. “Ik wil een positie bekleden omdat ik goed ben in wat ik doe, niet omdat ik toevallig een vrouw ben.”

Dat haar aanwezigheid iets veranderde aan de dynamiek, ontkent ze niet. “Natuurlijk is de vibe aan tafel anders als er een vrouw aan het hoofd staat. Dat was een bewuste keuze. En natuurlijk vond ik het in het begin spannend, tussen zoveel mannen. Maar ik werd met open armen ontvangen en - belangrijker nog: serieus genomen. Niemand heeft me ooit het gevoel gegeven niet genoeg verstand van zaken te hebben.”

Meer vrouwen in de sportjournalistiek

Inmiddels ziet Amber steeds meer vrouwen in zichtbare en bepalende rollen binnen de sportjournalistiek, zowel voor als achter de schermen. “Het normaliseert enorm en dat is de enige juiste weg”, vindt ze. “Het gaat er uiteindelijk om wie de kijker het beste kan meenemen in het verhaal van de sport. Dat het altijd op een bepaalde manier werd gedaan betekent niet dat dat zo moet blijven.”

Volgens haar brengen vrouwen bovendien iets anders mee. “Ze stellen andere vragen, hebben andere perspectieven en brengen andere emoties mee. Niet beter, niet slechter, maar anders. Aanvullend en verrijkend op wat er al was.”

Toch merkt ze dat er rondom vrouwen in de autosport nog altijd bepaalde aannames bestaan. Eén vraag krijgt ze bijvoorbeeld nog regelmatig: “Of ik Formule 1 wel echt leuk vind, of men gaat er voor het gemak vanuit dat ik gewoon een grote 'fan' ben. Ik ben geen fan, ik ben een enorme liefhebber van de sport en ik ben er professioneel mee bezig.”

Ze kan er inmiddels om lachen, maar wijst wel op de dubbele standaard. “Een mannelijke voetbalpresentator krijgt nooit de vraag of hij voetbal wel echt leuk vindt! Het zou mooi zijn als we die dubbele standaard achter ons kunnen laten.”

Kritiek hoort erbij

Met een prominente plek op televisie komen vanzelf ook de meningen van kijkers. Helemaal ongevoelig daarvoor is Amber niet geworden. “Ik stop mijn ziel en zaligheid in mijn werk, dus ongevoelig word ik denk ik nooit voor kritiek. Dat moet ook niet, want natuurlijk kan het me iets schelen wat de kijker ervan vindt. We maken onze programma’s immers voor hen!”

Wel heeft ze geleerd niet iedere mening even zwaar te laten wegen. “Met zoveel kijkers is het ook ondoenlijk om iedereen tevreden te stellen, je moet er oke mee zijn dat dat niet gaat.” Daarbij maakt het nogal uit van wie de kritiek afkomstig is. “Filteren wíé die mening geeft. Naar mijn vriend Rachid, mijn familie en mijn directe collega’s luister ik heel goed. Wat anonieme mensen op internet soms roepen, kun je simpelweg niet sturen.”

Alles binnen laten komen zou volgens haar onhoudbaar zijn. “Als ik alles en iedereen evenveel ruimte zou geven om mij persoonlijk te raken, dan zou ik overweldigd raken denk ik. Het gaat erom dat je zélf trots bent op wat je aflevert.”

Na alle drukte weet ze inmiddels ook precies waar ze weer kan opladen: thuis bij haar gezin en vriendinnen, tijdens een CrossFit-workout of met een podcast op haar hoofd. “Uitchecken is net zo belangrijk als ‘aan’ staan tijdens uitzendingen”, aldus Amber.

‘Mooie kansen moet je zelf creëren’

Als Amber moet benoemen welke eigenschappen haar het verst hebben gebracht, hoeft ze niet lang na te denken: discipline en nieuwsgierigheid. “Ik ben een harde werker, mooie kansen moet je zelf creëren. Je moet fouten maken, jezelf tegenkomen, soms een sprong wagen. Het is echt vallen en opstaan, maar zonder dat ook geen groei en spanning!”

Hoewel ze haar huidige baan absoluut als droombaan omschrijft, betekent dat niet dat ze van plan is de rest van haar carrière precies hetzelfde te blijven doen. Naast haar werk voor Viaplay maakt ze bijvoorbeeld de podcast Onder Druk, waarin ze mensen spreekt die voor hun werk of passie onder grote druk moeten presteren.

“Het praten met mensen en hun verhalen helpen vertellen, er is niets boeienders dan dat”, vindt Amber. “En dat kan op vele manieren, dus ik ben nog lang niet klaar met ontwikkelen in allerlei richtingen. Sterker nog, ik begin net!”

Een talkshow zou volgens haar goed bij die brede interesse passen. “Het mogen schakelen van licht naar hard nieuws, van actualiteiten naar achtergronden, van sport naar entertainment en alles ertussenin. Dat lijkt me te gek.”

En misschien mag die mooie studio af en toe ook worden ingeruild voor iets anders. “Ik zit altijd in prachtige studio’s, maar soms is het ook juist heel lekker om met je voeten in de klei te staan, haha!”

De glamour valt soms best mee

Hoewel de Formule 1 van buitenaf misschien één en al glamour lijkt, ziet Amber vooral hoeveel werk er achter een uitzending schuilgaat. “De glamour valt in de praktijk soms best wel mee”, lacht ze. “Wat ze niet zien, is de immense voorbereiding. Het zijn lange dagen.”

Achter haar staat bovendien een groot team dat vaak al dagen voordat zij de studio binnenloopt bezig is met de uitzending. “Interviews regelen, reportages monteren en vormgeving maken. Dat is misschien niet heel glamoureus, maar wel heel gaaf. Elk raceweekend lukt het weer: dan vallen alle puzzelstukjes in elkaar en kan ik zo trots zijn op wat we hebben neergezet.”

Als ze voor één dag met iemand binnen de Formule 1 van baan zou mogen wisselen, kiest ze dan ook niet voor Max Verstappen of een andere coureur, maar voor een teambaas. “Die moet ontzettend snel kunnen schakelen met heel veel verschillende disciplines. Van veeleisende coureurs tot aan engineers, en van de eigen communicatiemensen tot aan journalisten met moeilijke vragen. En altijd lachen voor de camera, terwijl de wereld een mening over je heeft.”

“Dat vind ik mateloos interessant. Leiderschap onder druk in optima forma!”