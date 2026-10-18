Amber: ‘Waarom geef ik aan een etentje zo 72 euro uit, maar niet aan een sportabonnement?

Hardlopen was lange tijd mijn hyperfocus. Ik schreef mij vorig jaar in voor de halve marathon van Breda en dat was het begin van wekenlang rennen. In oktober vorig jaar kwam ik over de finish. Zelfverzekerd en voldaan. Daarna werden de dagen steeds kouder en natter, en de avonden donkerder. Het gevolg? Ik trok mijn hardloopschoenen maandenlang niet meer aan. Er kwam een eind aan mijn hardloopobsessie.

Halve bak sporten

Tot het voorjaar. De zachte temperaturen maakten het hardlopen weer aantrekkelijk, dus ging ik één of twee keer in de week. Sporadisch, maar ik ging. Dat was al een vooruitgang. Maar op vakantie merkte ik dat ik onzeker was over mijn lijf, ook al was ik nauwelijks aangekomen. Ik ging bij mezelf (en een beetje met ChatGPT) te rade hoe dat kon: ongezond at ik niet, maar ik was wél geswitcht naar een baan waarin ik ineens meer stilzat. Blijkbaar was dit nu het resultaat van mijn halve bak sporten.

Ik sport niet om een afgetrainde fitgirl te worden, maar om me fit te voelen in mijn lijf en hoofd. Met hardlopen lukt dat me - het harde trainen van vorig jaar is hét bewijs - maar als ik heel eerlijk ben tegen mezelf, weet ik ook dat ik daarmee kap als het eerste blaadje van de boom valt.

Benauwende proefles

Er zat dus maar één ding op: ik moest voor mezelf een nieuwe sport-obsessie vinden. Een proefles bij de sportschool onder mijn appartementencomplex was zó gemaakt. Lekker handig, zo om de hoek, dacht ik. Met mijn goede gedrag liep ik om stipt 18.00 de sportschool in. Wist ik veel dat het dan sportschoolspits is. Ik bedankte de vriendelijke TrainMore-medewerkster toen ze vroeg of ze me even moest rondleiden. Dan hoeft ook niet iedereen te zien dat ik een ‘nieuwe’ ben. Bovendien had ik ooit al eens wat oefeningen in een andere sportschool gedaan.

Nou, het was verschrikkelijk. Als een kip zonder kop liep ik rond. Ik had geen flauw idee wat ik moest doen op de apparaten, laat staan dat ik wist hoe ik ze op mijn maat kon zetten. De sportschool was overigens ook propvol afgetrainde figuren. Voor ik eenmaal doorhad hoe een apparaat werkte, stond iemand al voor mijn apparaat te wachten tot het vrijkwam. ‘Hoeveel sets moet je nog?!’ In eerste instantie schrok ik van het feit dat iemand me aansprak. Daarna sloeg mijn paniek toe: ik heb überhaupt geen idee wat ik aan het doen ben.

De volgeladen sportschool, met vier apparaten op één vierkante meter, benauwde me enorm. Dit is voor mij geen geschikte plek om een nieuwe sportroutine op te bouwen. Dus verliet ik de sportschool - zonder abonnement.

Een mail naar m’n hart

Alsof mijn telefoon mijn gedachten kon lezen, kreeg ik een paar weken later een mail over een nieuwe sportschool bij mij in de buurt. Een ruime sportlocatie (dat is al winst), met een reformerpilatesstudio én groepslessen die je kunt volgen. Ik werd enthousiast. Dit is precies waar ik naar op zoek was.

Niet alleen de faciliteiten trokken mijn aandacht, ook de prijs: je kreeg een flinke welkomstkorting als je je zou aanmelden vóór de opening. In plaats van 90 euro per maand, was het nu 48 euro. Alleen al voor reformerpilates vind ik dat een goede deal. Ik liep erlangs om even naar binnen te gluren. Die was nog niet eens af of ik was al om: de sportschool had een mooi uitzicht op het water en veel ruimte. Hier zou ik me dus niet zo bekeken voelen.

Domme actie

Twee maanden lang spookte het abonnement door mijn hoofd. De locatie was nog niet geopend, dus dacht ik: joh, dat komt wel. Met iedereen in mijn omgeving had ik het er al over gehad. Tot ik zó enthousiast was dat ik drie weken voor de opening naar de site ging om eindelijk een abonnement af te sluiten.

Je voelt ‘m al aankomen: korting weg. Ik balen. Na-tuur-lijk is de earlybirdkorting na twee maanden al weg. De enige aanbieding die er nog was, was de laatste korting: 72 euro per maand. Het zweet stond op m’n voorhoofd. Hoe kon ik er zó lang over nadenken en tegelijk erop verheugen, en er dan alsnog níet op tijd bij zijn? Typisch mij.

Maar in mijn hoofd flaneerde ik al rond in de nieuwe sportschool. Dus appte ik mijn moeder en beste vriendin over hoe dom ik was geweest. Mijn vriend zag mijn stressvlekken en zei: ‘Je kan ‘m toch gewoon alsnog aanschaffen?’ Alleen vond ik het te duur. Ik zou dan wel een heel erge luxepoes zijn. Ook begon ik ineens te twijfelen of ik überhaupt wel zou gaan, terwijl ik er een uur eerder nog van overtuigd was.

Nieuw sportavontuur

Nog geen half uur later reageerde die vriendin, terwijl ik nog aan het rouwen was om mijn nieuwe sportobsessie. ‘Geld aan je gezondheid uitgeven mag altijd.’ Het zette me aan het denken. Hoe stom: aan een etentje of onnodige shopsessie geef ik makkelijk 72 euro uit, maar voor een sportabonnement vind ik het te duur. Binnen tien minuten was mijn nieuwe lidmaatschap afgesloten.