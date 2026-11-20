Brabant is de plek waar carnavalsgroep Veul Gère ongeveer net zo'n grote naam is als One Direction, waar ontbeten wordt met worstenbroodjes én waar je deur d'n achterdeur komt. Maar bovenal: de plek die altijd als thuis zal voelen. Pas toen ik in Amsterdam ging wonen voor mijn werk, kwam ik erachter dat lang niet alles hetzelfde is als daar in het 'verre zuiden'. Oftewel: in mijn Breda. En dat zit 'm niet alleen in het verschil tussen een zachte en harde g.

Elke vreemde is een bekende

De populairste weekendbestemming in Amsterdam is de koffietent waar een matcha to go wordt besteld na pilates, maar in Breda blijft dat gewoon de kroeg. De plek waar je elke keer dat je gaat dezelfde mensen tegenkomt, maar waar het desondanks altijd even gezellig is. Zo gezellig dat je er altijd weer rond vier uur 's nachts naar buiten loopt. Ja, Brabantse nachten zijn écht lang. Of je nu met vrienden bent of naast een wildvreemde aan de bar hangt: iedereen is in voor een praatje.

Zo stonden mijn vriendinnen en ik deze zomer nog met Wilma van 67 in haar stamkroeg te dansen, nadat wij haar diezelfde middag leerden kennen bij een bottomless brunch in de stad. Een vreemde voelt daar gewoon al snel als een bekende. In de club in Amsterdam mag je al blij zijn als iemand oogcontact met je maakt. Bijna iedereen leeft in de hoofdstad in zijn eigen, drukke bubbel. Waar ik ook loop, in de supermarkt, de stad of het park, mensen bellen altijd. Al-tijd. Op de fiets, hardlopend of wandelend.

Het is blijkbaar zo erg dat een winkeleigenaar op de Nieuwezijds Voorburgwal een briefje op zijn deur heeft gehangen dat je niet wordt geholpen als je oortjes in hebt. Maar ik snap hem helemaal: als voorbijganger krijg ik ook geen enkele begroetende glimlach. Ik heb daar nu al zó vaak een blauwtje gelopen dat ik inmiddels vaker niet groet dan wel.

Fietspaden: cultuurshock

Mijn grootste cultuurshock in Amsterdam zijn misschien nog wel de fiets- en zebrapaden. Ho-ly shit. Het is een soort survival of the fittest: in de grote chaos stopt niemand voor elkaar. En ik ben echt wel wat gewend, hoor. Mensen denken misschien dat Brabant één groot gat is – zoals Maaskantje uit New Kids – maar Breda is ook gewoon een stad. Alleen hier heb je het weer: de ieder-voor-zichmentaliteit. Het kan me best alleen laten voelen in zo'n grote stad.

Cultureel erfgoed

In Breda lijken we juist meer verbonden met elkaar. Carnaval is daar het ultieme voorbeeld van. Het is ons culturele erfgoed. Die tijd in het jaar waarin ik keihard meeschreeuw: ik schup ze allemaal terug over de Maas, terwijl het eigenlijk helemaal niet uitmaakt waar je vandaan komt, zolang je maar gezellig meedoet. De dag begint vaak bij mijn ouders op de bank, met de resten glitters nog op ons gezicht, aan de tosti's en worstenbroodjes. Vervolgens verzamel ik met mijn vriendinnen en aan het einde van de dag beland ik vaak ergens om te bakken (friet en snacks) – bij bekenden of onbekenden, want zo gastvrij zijn ze in Brabant. Waar veel noordelingen waarschijnlijk denken dat het om verkleden en alcohol draait, draait het daadwerkelijk om samenzijn. Of je elkaar nou kent of niet.

Eigenlijk is carnaval gewoon een uitvergroting van hoe het er in Brabant het hele jaar aan toegaat: gezelligheid staat voorop. Dat is er dan ook al van jongs af aan bij mij ingegoten. Als zevenjarige ging ik al met mijn ouders mee naar de kroeg. Gewoon met een fristi, don't worry.

Trots om een Brabo te zijn

En voor je denkt: dan schoppen we jou toch weer lekker over de Maas terug naar Brabant...? Ik vind Amsterdam ook echt wel leuk – anders zou ik geen duizenden euro's per maand aan huur betalen. Het voelt hier alsof de wereld aan mijn voeten ligt, want op carrièregebied liggen híer de kansen. Bovendien judget niemand je: in het zuiden kunnen ze je gek aankijken als je in fully panterprint naar buiten gaat. In Breda is het eerder: doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.

Maar ik zou liegen als ik zeg dat ik geen heimwee heb naar Breda. Daar waar de mensen je nog vriendelijk groeten, de koffie (of frituur) altijd klaarstaat, de worstenbroodjes het lekkerst zijn, gezelligheid altijd vooropstaat én je nog tijd voor elkaar maakt. Het geeft mij een gevoel van warmte en verbondenheid, alsof ik nooit alleen ben. En dat is misschien wel het mooiste wat Brabant me heeft gegeven: de behoefte om anderen datzelfde gevoel te geven. Dat pakt geen enkele Amsterdammer van mij af. Ik neem de vraag of ik uit Brabant kom dus maar als compliment.