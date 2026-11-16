Er hoeft tegenwoordig maar een aankondiging gedaan te worden en sjatsjipitie (aldus ChatGPT) wordt ingeschakeld. Het begint uit de klauwen te lopen.

Eén AI-fabriek

Het viel me op toen ik deze week op zoek ging naar leuke horecatenten in Nederland. Ik pakte mijn grootste inspiratiebron erbij – Instagram – omdat ik haastig op zoek was naar foto's van het eten en de sfeer, voor mij de belangrijkste punten om ergens heen te gaan. Maar op bijna elk account kwam ik vooral gigantische posters tegen: 'ONS TERRAS IS OPEN! KOM EEN KOFFIE DRINKEN IN DE ZON'. Voor mij schreeuwt het niet: kom gezellig langs, maar: ik ben gemaakt met AI!! Ik krijg er allesbehalve zin van om gezellig langs te komen.

Dat is heus niet alleen bij die ene horecatent zo, maar ook bij de concurrent. Om nog maar niet te spreken over aankondigingen van evenementen, nieuwe collecties bij boutiques en aanbiedingen bij de lokale kapper. Het is allemaal één pot nat geworden: alles komt uit dezelfde AI-fabriek. Een fabriek waar capslock en harde kleuren hoog in het vaandel staan.

Waar is de persoonlijke touch?

Voor je mij een AI-hater noemt: ik gebruik het ook, eigenlijk dagelijks wel. Om inspiratie op te doen voor het avondeten, hulp te vragen bij de inrichting van mijn interieur en af en toe ook om een verjaardagskaart op te leuken – ja, don't come for me. Ik zie ook wel in dat het efficiënt is en dat het behoorlijk wat geld kan besparen.

Maar het gaat mij erom dat ik de persoonlijke touch begin te missen. Vroeger was ik nog uren bezig met persoonlijke uitnodigingen. Die waar de lijmresten nog aanhingen en ik meermaals uitschoot met mijn pen, maar er zat tijd én liefde in. Met één muisklik kan je mij niet vertellen dat dat erin zit.

Alles moet zo perfect mogelijk, maar ik heb echt veel liever een foto van een echte kop koffie die misschien niet zo perfect is, dan een AI-variant waar ik eigenlijk al helemáál niks aan heb – de buurman kan dit net zo goed maken. En die schreeuwende uitnodiging voor een carnavalsfeest aankomend jaar? Ja, dááág, zó ongezellig, zo'n uitnodiging vol tekst. Geef mij maar beelden van voorgaande jaren. Als er maar een beetje sfeer, passie of liefde in zit.

Blijf je creativiteit gebruiken

Een AI-poster is eigenlijk precies hetzelfde als dat Elf Yourself-filmpje van vroeger: als je het voor een eerste, tweede of derde keer ziet, is het misschien grappig, maar daarna ken je het trucje. Je kijkt er liever van weg dan ernaar, en dat heb ik nu ook. Mensen willen ermee opvallen en indruk maken, maar het begint echt saai te worden.

AI is handig, maar het maakt 't er niet gezelliger op. De nepheid spat ervan af. Gebruik het daarom als hulpmiddel en vergeet vooral niet om je eigen creativiteit te blijven gebruiken. Dan zul je zien dat je er tenminste één nieuwe fan bij hebt: ik.