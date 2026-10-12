Amber: ‘Vraag me niet of ik me lekker voel zonder make-up, maar waarom we vrouwen zo kritisch beoordelen’

Vijf jaar daarvoor begon het met een roze oogschaduw uit een prinsessenpallet. Ik volgde de get ready with me's van Beautygloss op de voet en begon make-up steeds interessanter te vinden: ik experimenteerde ermee op mijn slaapkamer. Maar daar bleef het ook bij. Pas op de middelbare school ging ik er mee de deur uit. Met een klein laagje mascara op, dan.

Nu wil ik mezelf geen beauty freak noemen - ik weet nog maar net hoe ik blush op de juiste manier opsmeer, maar make-up is wel een vast onderdeel van mijn routine geworden. Even mijn wenkbrauwen rechttrekken, een likje concealer onder mijn ogen en een laag mascara op mijn wimpers, en ik ben ready to go. Ik ga ook weleens weg zonder, maar voel me dan toch niet helemaal compleet. Misschien heeft het met die opmerking van zo'n tien jaar geleden te maken.

Keiharde richtlijn

Het voelt soms als een keiharde richtlijn: vrouwen horen make-up te dragen. En in sommige gevallen zijn die er ook echt, zoals bij bepaalde vliegtuigmaatschappijen. Vrouwen zijn hier verplicht om foundation, blush (voor 'wat kleur in hun gezicht') én iets op hun wimpers te dragen te dragen.

Ook van bekendheden wordt verwacht dat zij altijd in fully glam verschijnen. In 2016 maakte Alicia Keys nog wereldkundig dat zij zou stoppen met het dragen van make-up op rode lopers en tijdens optredens, omdat ze zich niet meer wilde verbergen. Ze vond dat vrouwen de vrijheid moeten hebben om zelf te kiezen. Hoewel daar een #nomakeup-beweging begon, werd deze keuze haar niet altijd in dank afgenomen. Sommigen vonden het respectloos dat zij met een make-uploos gezicht verscheen op een officiële gelegenheid, anderen vonden haar 'stoffig' - het zullen wel dezelfde types zijn die je ongegeneerd vragen of je je wel lekker voelt.

Hoewel ik alles behalve een Hollywood-ster ben, begrijp ik Alicia wel. Ik vind klaarmaken heerlijk (onder het genot van een goede playlist - ja, voor mij niks zo leuk aan vrouwzijn dan dat), maar de laatste tijd vraag ik me steeds vaker af wat ik nou eigenlijk aan het doen ben. Waarom verberg ik mijn gezicht eigenlijk achter een laag 'schmink'?

Waarom we make-up dragen

En toch doe ik er zelf keihard aan mee. Ik voel me ook een stuk professioneler als ik opgemaakt een meeting in ga. En op een feest voel ik me pas mooi als ik een BB crème, oogschaduw en lipgloss draag. Ik weet eigenlijk ook niet beter: mijn omgeving doet precies hetzelfde.

Het maakt mij daarom nieuwsgierig naar waar de behoefte vandaan komt om onszelf zo te verhullen achter een laag make-up. Het is namelijk niks nieuws. Rond de tweede eeuw schreef de Romeinse toneelschrijver Plautus al: 'Een vrouw zonder verf (make-up) is als eten zonder zout'. Uhm, en bedankt.

Maar in de negentiende eeuw was opvallende make-up in de westerse wereld helemaal niet zo vanzelfsprekend. Sterker nog: het werd geassocieerd met prostitutie. Dat veranderde pas vanaf 1920. Hollywood speelde daarbij een grote rol. Twintig jaar later is het bijna een verplicht deel van vrouwelijkheid: na de Tweede Wereldoorlog droeg volgens het National Museum of American History maar liefst 80 tot 90 procent van de Amerikaanse vrouwen lippenstift.

Vastgeroest schoonheidsideaal

Sindsdien zit het dus vastgeroest in ons schoonheidsideaal. Volgens een onderzoek uit 2021 beïnvloedt make-up ook de manier hoe wij naar onszelf kijken: mét voelen wij ons vrouwelijker en gezonder. Ook neemt ons zelfvertrouwen toe.

Maar we voelen ook een bepaalde druk, laat een een studie uit 2024 zien: vanuit vrienden, romantische partners, gezondheids- en beautyprofessionals en de media - van die laatste nog het meest. Voor anderen lijken we niet alleen ziek of stoffig zonder make-up, maar blijkbaar ook minder aardig, competenter en onbetrouwbaarder. Het verklaart waarom de keuze om make-up te dragen niet altijd vrijwillig voelt.

Grote druk op uiterlijk vrouwen

Het moet eens een keer afgelopen zijn met de enorme druk die op het uiterlijk van vrouwen ligt. Please, draag zoveel make-up als jij wilt: pak uit met glitters en kleuren, maar voel je net zó zelfverzekerd als je zonder iets naar buiten gaat. Pukkels, wallen en roodheid mogen er gewoon zijn. Dus vraag me vooral niet of ik me wel oké voel zonder make-up, maar vraag jezelf af waarom we het uiterlijk van vrouwen nog altijd zo kritisch beoordelen.